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森林界五月天阿里山冬季鑽石天文營 台北國際旅展開賣
林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會合作，明年1月9至10日、16至17日，2月4至5日、5至6日，在阿里山國家森林遊樂區，推出4梯次「冬季鑽石」天文生態營，後天起至11月2日，在ITF台北國際旅展現場報名，每人限報4人，歡迎對自然生態、天文活動有興趣的民眾一起來走訪美不勝收的阿里山。
嘉義林管處說，阿里山天文營107年開辦至今逾50梯次，每梯次網路報名都在10分內額滿，場場秒殺，被網友喻為「森林界的五月天」，報名難度可比五月天演唱會搶票。此次配合2020ITF台北國際旅展特地開放展場現場報名，讓不擅使用電腦民眾或沒時間在電腦前倒數搶報名上班族，也有機會體驗阿里山天文營。
冬天夜晚是1年四季最適合觀星季節，冬季是四季星空亮星星最多的季節，包括全亮最亮的恆星「天狼星」，獵戶座的兩顆一等星「參宿四」、「參宿七」。再加上另外四個星座的一等星，連接起來就形成天空中最大的六邊形大鑽石。
活動除介紹閃亮耀眼的一等星以外，還準備數架可使用手機遙控的天文望遠鏡，學習如何使用肉眼及望遠鏡辨識星體，活動內容含室內課程講解介紹季節常見星座、星座故事傳說、戶外天文望遠鏡操作練習課程、自然步道生態體驗、夜間觀星、搭小火車觀賞日出等。
30日至11月2日在ITF台北國際旅展林務局攤位現場報名，額滿截止。活動期間將乘坐園區電動遊園車，往返活動地點。住宿採團體通鋪，依照性別分房住宿，活動費每人2100元，其他注意事項歡迎旅展期間到林務局攤位諮詢。
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