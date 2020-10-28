舊書桌掉出百萬金飾 清潔隊員報警物歸原主

台南市政府環保局白河清潔隊昨天受理清運民眾破舊家具時，發現一袋金飾從損壞的書桌掉落，隨即將金飾送往派出所報案，警方聯絡後確認失主身分，讓市價近百萬元金飾物歸原主。

台南市政府警察局白河分局副分局長李忠憲今天表示，白河清潔隊曾姓隊員昨天下午4時許受理協助民眾清運老舊家具，在回收場內搬運1張書桌時不慎讓書桌摔落在地，此時從抽屜夾層掉出1個塑膠袋，裡面裝有多只黃金飾盒，曾男向清潔隊反映後，隨即將物品送到白河派出所報案。

李忠憲表示，經員警與清潔隊循線清查，書桌來自白河區仙草里的民宅，承租房屋的房客向警方表示，書桌為屋主所有，員警循線與屋主張姓男子取得聯繫，張姓男子到派出所指認後，確認這些金飾是已故的母親所購買。

李忠憲指出，張男向警方表示，他在民國91年結婚前，母親曾告訴他已備妥結婚要用的金飾，但後來母親突然去世，沒有告知金飾放在何處，18年來找遍老家都沒有發現，直到接獲警察機關聯絡，一開始還懷疑是詐騙手法，到派出所後才確認是真的找到母親留下的金飾，很感謝警方與拾金不昧的清潔隊員。

他說，白河派出所所長陳永旺、拾獲人曾姓男子共同清點及確認數量，初步秤重達570公克，估計市值約新台幣百萬元，經相關程序後圓滿將這批金飾送還失主。