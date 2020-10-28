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台南獨有青皮椪柑 火車紀念版禮盒上市
台南市農產運銷公司發揮創意！將來自台南青山及南寮的當季「青皮椪柑」結合台南車站120周年，推出火車紀錄版禮盒，一大盒可裝3節車廂，紙箱可留下來彩繪，組合成火車玩具，且季節限定只到12月初才吃得到。
總經理李芳林説，台南東山得天獨厚的地質與自然環境種植，「青皮椪柑」具有的獨特的酸甜清新口感，濃郁自然柑橘香氣相當迷人好吃，品嘗在地、享受在當季；之前剛上市太酸現在剛好，酸甜滋味特別好吃，感恩回饋季節限定版，有禮好禮初秋最幸福浪漫的賞味季節。
李芳林也結合朱自清的「背影」，橘子不只想到火車站，還有朱自清父親送橘子的背影，「讓父親買橘子不必那麼辛苦」。
台南因優質地形環境因南部海拔及氣候，在每年10月前後台南產區陸續分別南寮、青山、東山地區生產量最具代表性。「青皮椪柑」外表上是綠色，但與一般黃色柑橘不同，內部果肉卻已經是成熟有著濃郁酸甜多汁口感，台南市農產運銷公司特別向全台推廣優質台南在地農產品。
今年首度配合台南火車站120周年紀念，推出「120周年火車紀念版禮盒」，與民眾共襄盛舉一同參與台南火車帶給我們珍貴過去、現在和未來；台南是古都也是水果之都、美食之都，新鮮登場「青皮椪柑」推出預購訂單造成熱銷搶手，優惠特價每箱9斤600元，每箱5斤330元，可來電洽詢06-5905907 黃惠珠股長 網站訂購https://www.t-apmc.com.tw
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