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清潔隊員清家具不貪念 「失蹤」18年百萬金飾意外尋獲

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
經多次秤重，確認金飾重量。記者謝進盛／翻攝
經多次秤重，確認金飾重量。記者謝進盛／翻攝

台南市政府環保局白河區清潔隊員曾鴻欣昨受理民眾清運舊家具時，從損壞書桌內掉落一袋黃金，曾不貪念緊急送交警方，警抽絲剝繭順利通知張姓屋主領回，張驚喜不已，曾某拾金不昧傳為美談。

據悉，35歲曾鴻欣家住是台南市東山區，民國105年考取清潔隊員，服務年資4年，一起服務的隊員說，曾鴻欣上班低調，很認真，人緣很好，這次拾金不昧，曾也維持一貫低調說，這是應該的，盡本分而已，環保局讚揚其情操，近日將公開表揚。

警方調查，曾鴻欣昨下午4時許前往白河區仙草里張姓民宅清運老舊破損書桌，如往常將書桌運載至回收場內。結果，搬運過程書桌跌掉地上，從抽屜夾層掉落1袋塑膠袋，內裝有多只黃金飾盒，曾不貪念送至白河派出所報案。

經員警聯繫丟棄書桌民眾，才得知當事人李某是房客，向張姓屋主承租7年，警再經多方聯絡，始與目前居住安定區張某聯繫，到場確認該批黃金為張母生前所購買，民國91年驟世，已尋找18年未果。

張表示，該批黃金是91年間結婚前，母親告訴黃金已備妥，因母親突然去世未告知黃金存放處，他多年來翻遍老家無數次均無發現，突然接獲警方通知時，一開始懷疑是詐騙，直到派出所才知道老母親所留下黃金終於尋獲。

經與白河所所長陳永旺、拾獲金飾曾鴻欣共同清點及確認數量，秤重達571.03公克，市值約百萬元，張姓屋主對於曾鴻欣拾金不昧及警方積極協助，頻頻道謝不已。

白河警方說，對於這件離奇拾金不昧案例，相當慎重，依照「警察機關辦理拾得遺失物作業規定」詳實受理、確認數量、釐清受領權人等事宜，讓事件圓滿落幕。

白河區清潔隊員曾鴻欣（左二）拾獲百萬金飾拾金不昧，張姓屋主（右二）感激不已。記者謝進盛／翻攝
白河區清潔隊員曾鴻欣（左二）拾獲百萬金飾拾金不昧，張姓屋主（右二）感激不已。記者謝進盛／翻攝
白河警方逐一清點金飾。記者謝進盛／翻攝
白河警方逐一清點金飾。記者謝進盛／翻攝

白河

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