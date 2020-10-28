影／最後5天！60萬人次入北香湖賞「光織影舞」不延展

嘉義市北香湖公園「光織影舞」光影藝術展演，已吸引超過60萬人次入場參觀，許多人建議展演延長，或保留「鏡花水月」等特色裝置藝術，成為北香湖公園特色景觀，市府感謝民眾支持，但坦言展演將依原展期11月1日結束，尚未參觀者一定要把握本周最後幾天入場。

北香湖公園「光織影舞」光影藝術展演透過七大主題設計，以大地為畫布、以光影為筆墨，讓觀者與光影互動，炫目光影、雷射光束，搭配悠揚音符、歡樂節奏，每天吸引上萬遊客入園參訪，甚至讓「北香湖」、「光織影舞」登上雅虎奇摩熱搜關鍵字，許多民眾參觀後都被迷炫光影設計吸引，詢問展演能否延長、保留？

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，光織影舞活動從1年前開始規劃，除策展單位外，工作人員都是市府團隊全力支援，從員警執勤、交通管制，觀新處同仁放棄休假、每晚值班，還有市府多單位支援救護站、導覽，人力真的吃緊，加上電費支出，雖然市民叫好，但真的無法延展。