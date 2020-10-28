共好、共老、共陪 台南國平社區打造都市桃花源

台南市社區營造遍地開花，安平區國平社區向文化局申請「跨城鄉行動與社區文化守護多面向創作」計畫，內容多樣化，展現高齡創造力；社造學習成為高齡者的活躍老化、終身學習的重要管道，也讓社區學習中心成為高齡者快樂學習、經驗傳承、交流與服務的地方。

國平社區是以「展現高年級創造力」作為社區營造的核心價值，期待「每個來到社區的人，都是一個寶。」讓每個居民闡揚自己的生命故事，致力經營社區中人與人之間的關係。

今年執行項目多元，包含以海岸守護行動故事結合安平社區黃金人口規畫社區深度之旅，發展跨城鄉社區故事創作劇場、探討土地生態、種族社會文化、環境生態間的議題等。

今年社造另一大營造主題是推廣公民審議精神，並擴大居民參與。國平社區辦理社區空間創作園藝植物生態美學課程，就讓居民一起討論、提案、投票，決定文化營造的公共預算使用方式。另外結合社區資源，將周邊景觀規畫為社區深度之旅，並推動居民參與地方治理，學習參與式預算，以平等的決策過程處理公共資源，讓決策更透明。

安平區長賴青足表示，國平社區致力營造高齡友善空間，表現亮眼，各行各業具專才的退休族在社區裡聚首，讓社區高齡友善空間設計結合多方資源，創造了多元面向與舒適自在的環境空間，也成了居民在此共同陪伴、共好、共老的都市桃花源。