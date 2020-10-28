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台南交流道3出口路標新版本 郭國文：為高公局長上了課
針對高速公路局近期更改 國道1號「永康、大灣、台南交流道」路牌標示，引發 台南鄉親反彈。立委郭國文在臉書貼文表示，「趁著高公局長趙興華來訪時，我特別提醒他台南市街道的特殊性」。
郭國文説，「大灣交流道」下銜接的復興路，其實只有ㄧ小段，前後接續有小東路、大灣路等不同路名，正是所謂的「ㄧ路多名」；而「台南交流道」下的「中山路」則是仁德區的中山路，「一名多路」，許多的行政區都有中山路。因此，原本高公局「以路街名標示」的美意，並不適用台南，反而造成更多民怨。為高公局長上了一堂課。
至於很多鄉親關切更改路牌標示花了多少經費？根據郭國文臉書提到，高公局長除了表示認同，也說明這次「修改指示標誌貼紙」花費約80萬元。也承諾未來指標內容擬定，將加強與在地溝通。這次也將從善如流，調整修正成更符合大眾需求的版本，預計新方案如照片檔，將再與市府交通局確認後討論後重新上架。
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