台南交流道3出口路標新版本 郭國文：為高公局長上了課

針對高速公路局近期更改 國道1號「永康、大灣、台南交流道」路牌標示，引發 台南鄉親反彈。立委郭國文在臉書貼文表示，「趁著高公局長趙興華來訪時，我特別提醒他台南市街道的特殊性」。

郭國文説，「大灣交流道」下銜接的復興路，其實只有ㄧ小段，前後接續有小東路、大灣路等不同路名，正是所謂的「ㄧ路多名」；而「台南交流道」下的「中山路」則是仁德區的中山路，「一名多路」，許多的行政區都有中山路。因此，原本高公局「以路街名標示」的美意，並不適用台南，反而造成更多民怨。為高公局長上了一堂課。