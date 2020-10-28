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西伯利亞嬌客白額雁群遷徙過冬 現蹤東石鰲鼓濕地

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘26日從早上8點至下午5點，觀察拍攝記錄，東石鄉鰲鼓濕地森林園區白額雁有20隻以上，對這群來自遠方稀有嬌客感到驚喜。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘26日從早上8點至下午5點，觀察拍攝記錄，東石鄉鰲鼓濕地森林園區白額雁有20隻以上，對這群來自遠方稀有嬌客感到驚喜。圖／蘇家弘提供

被大陸列為國家2級重點保護類野生動物的白額雁，在台灣一直是稀有度冬雁鴨，鳥友驚喜發現今年來台度冬爆量，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘26日從早上8點至下午5點，觀察拍攝記錄，嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區白額雁有20隻以上，對這群來自遠方稀有嬌客感到驚喜。

蘇家弘說，白額雁棲息蘆葦草叢裡，有些在水域旁棲息，有時候白額雁洗澎澎，跟其他的水鴨游水，玩再一起，此地是白額雁小天堂棲息地，距離有600公尺才能拍攝到，「請勿早上來拍攝，因逆光及白額雁休息睡覺時間，請勿打擾喔！」

白額雁主要分布在西伯利亞北極海岸、大陸黑龍江、遼寧等地，在台灣屬稀有冬候鳥，每年從北方飛至台灣度冬雁鴨數量很多，但體型外觀近似鵝的「雁屬」鴨種罕見，白額雁度冬區域未含台灣，只在天候轉差影響飛行，或候鳥迷途才有機會抵台。

白額雁被誤為鵝，從外觀上難分辨，白額雁俗名花斑、明斑或是大雁，以嘴巴淡紅色、靠近臉部為白色而著稱，食用植物性食物，覓食多在白天，通常天亮成群飛往陸地覓食，中午回到晚上棲息地休息喝水，秋冬季主要以水邊植物，如蘆葦、三棱草及其他植物嫩芽和根、莖，也吃農作物幼苗。

鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥重要棲地，嘉義林管處委託台北市鳥會管理園區自然生態展示館，館方保育人員觀察，目前黑琵來鰲鼓度冬數量百餘隻，目前鳥況普通，還未大量出現，每年賞鳥季吸引無數候鳥從西伯利亞、大陸、韓國等地飛抵停棲度冬，形形色色水鳥集結成群，頗為壯觀。

嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘26日從早上8點至下午5點，觀察拍攝記錄，東石鄉鰲鼓濕地森林園區白額雁有20隻以上，對這群來自遠方稀有嬌客感到驚喜。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘26日從早上8點至下午5點，觀察拍攝記錄，東石鄉鰲鼓濕地森林園區白額雁有20隻以上，對這群來自遠方稀有嬌客感到驚喜。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘26日從早上8點至下午5點，觀察拍攝記錄，東石鄉鰲鼓濕地森林園區白額雁有20隻以上，對這群來自遠方稀有嬌客感到驚喜。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘26日從早上8點至下午5點，觀察拍攝記錄，東石鄉鰲鼓濕地森林園區白額雁有20隻以上，對這群來自遠方稀有嬌客感到驚喜。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘26日從早上8點至下午5點，觀察拍攝記錄，東石鄉鰲鼓濕地森林園區白額雁有20隻以上，對這群來自遠方稀有嬌客感到驚喜。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘26日從早上8點至下午5點，觀察拍攝記錄，東石鄉鰲鼓濕地森林園區白額雁有20隻以上，對這群來自遠方稀有嬌客感到驚喜。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘26日從早上8點至下午5點，觀察拍攝記錄，東石鄉鰲鼓濕地森林園區白額雁有20隻以上，對這群來自遠方稀有嬌客感到驚喜。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘26日從早上8點至下午5點，觀察拍攝記錄，東石鄉鰲鼓濕地森林園區白額雁有20隻以上，對這群來自遠方稀有嬌客感到驚喜。圖／蘇家弘提供

鰲鼓濕地 嘉義 賞鳥

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