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台南警員吳宗勳擅長改善民間監視器 人稱治安風水師

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南員警吳宗勳擅長改善民間監視器，地方人稱治安風水師。圖／永康分局提供
台南員警吳宗勳擅長改善民間監視器，地方人稱治安風水師。圖／永康分局提供

許多商家住戶在四周裝設監視器增加安全感與警告歹徒，卻也常成為警方辦案利器。台南市永康警分局大灣派出所警員吳宗勳因推廣協助民間善用監視器，人稱「治安風水師」，勤於勤區輔導民間裝設監視器，說服不少原本不裝或者不願新增、角度太過「向內」的民眾改進，成功調整轉向60個鏡頭，還因而順利破獲竊盜案。

許多店家以為監視器「有就好」，畫質、角度都隨便，「其實那才是重點」，吳宗勳認為，降低公共治安死角與自保不一定衝突，推廣時會分享承辦案件心得，希望店家、住所了解適當安裝與品質會更安全，尤其店家與警方監錄系統互補，能形成綿密監控網絡，有助刑案偵查，防範犯罪。

吳宗勳除社區治安座談會上宣導，也常深入勤區鄰里活動、大樓管委會，趁機向民眾宣導預防犯罪；他認為案件破案與否影響民眾治安信心，便優先拜訪較易有歹徒覬覦的加油站銀樓珠寶店，檢視現有監視器功能並提供改善意見。

不過有些業者排斥推廣監視器業務，尤其一聽需自己出錢就興趣缺缺，吳宗勳不氣餒，一次次溝通輔導，讓店家理解監視器可協助破案，加上逐漸與在地人培養信任感，越來越多商家願意配合裝設、調整角度，轄區治安交通都有改善。

永康分局秘書室表示，良好的民間監視器協助警方偵查犯罪更有效率，改善交通及為民服務也有功效，今年推行成效良好，很感謝承辦員警辛勞努力，希望取更多民間力量支持警方維護治安。

台南員警吳宗勳擅長改善民間監視器，地方人稱治安風水師。圖／永康分局提供
台南員警吳宗勳擅長改善民間監視器，地方人稱治安風水師。圖／永康分局提供
台南員警吳宗勳擅長改善民間監視器，地方人稱治安風水師。圖／永康分局提供
台南員警吳宗勳擅長改善民間監視器，地方人稱治安風水師。圖／永康分局提供

監視器 銀樓 加油站

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