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影／1萬多名學生打靶各開5槍 203旅靶場整天槍聲四起

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
1萬多名學生打靶各開5槍，203旅靶場整天槍聲四起。記者周宗禎／攝影
1萬多名學生打靶各開5槍，203旅靶場整天槍聲四起。記者周宗禎／攝影

教育部台南市聯絡處，今天在大內靶場舉辦「台南市高中職校109學年度全民國防教育學生實彈射擊體驗活動」，一萬多名學生將在未來3星期陸續上大內靶場打靶，每人射擊5發。

未來3周陸續將有台南市48所高中職校與中華醫事科技大學、南台科技大學五年制專科部及敏惠醫護管理專科學校等3所大專院校學生，荷槍實彈親臨感受射擊的震撼力。

教育部台南市聯絡處軍訓副督導韓世偉表示，因應年初疫情狀況影響，協辦部隊陸軍步兵第203旅，新訓中心接訓梯次遞延至下半年逐次實施，在各營接訓任務滿額工作嚴峻情形下，面臨裝備及幹部人力短缺，仍傾全力向各相關單位借調協助活動進行，非常感謝203旅官兵大力相助。

他說，經過數次與各單位溝通與協調後達成共識合作規畫，27日起各校在203旅大內歸零靶場舉辦。今天由國立善化高中揭開射擊序幕，接著北門高中等校

今天開幕典禮陸軍步兵第203旅官兵、高中職校軍訓主管及射擊體驗活動師生300多人參與。教育部台南市聯絡處黃軍訓督導慶德感謝協辦單位陸軍203旅鼎力的協助，從場地提供及人員支援不遺餘力，全心全力配合本處規劃，提供源源不絕的行政支援，促進本次活動進行順遂；另感謝各校軍訓教官能依照落實執行射擊預習及安全教育課程，在安全前提下，讓同學參與實彈射擊，親身體驗戰場射擊實況與防衛技能的重要，強化全民國防意識。

開幕式結束後，善化高中校長潘致強與主任、教職員工、家長會委員等觀禮者也參與實彈射擊體驗，與學生一同感受實彈射擊的震撼。

許多學生經過學校教官初步訓練後，顯得信心十足、躍躍欲試，但還是有很多人第一次接觸真槍實彈，難掩緊張心情，在射擊間強大的後座力和聲響交互衝擊下，許多學生都說是一輩子難忘經驗。

1萬多名學生打靶各開5槍，203旅靶場整天槍聲四起。記者周宗禎／攝影
1萬多名學生打靶各開5槍，203旅靶場整天槍聲四起。記者周宗禎／攝影

軍訓 教育部 陸軍

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