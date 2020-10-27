台南肉燥飯嘉年華邀6縣市 黃偉哲：只怕你們不來比

南部縣市掀起肉燥飯爭霸戰，繼高雄市日前決定舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，台南市長黃偉哲今天也宣布11月將辦「台南肉燥飯爭霸賽」，預計要讓60間台南店家PK，其中名店組勝選店家將參加「台南肉燥飯嘉年華」，與南部6縣市一起出席邀請賽，「不怕不識貨，只怕你們不來比」。

台南市農業局將在11月21日舉辦「台南肉燥飯爭霸賽」，分成名店組、創意組，廣邀台南60間烹煮肉燥飯好手參加，當天經發局也將安排台南肉燥飯店家設攤進行品嘗活動，地點在新營民治中心前廣場，明天開放報名。

觀旅局則在12月6日舉行「台南肉燥飯嘉年華」，局長郭貞慧表示，將由名店組勝選店家代表台南隊，並邀請雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣等有產米、產豬肉的縣市來共襄盛舉，舉辦地點尚在做最後確認，近日將發出邀請函。