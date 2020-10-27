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台南肉燥飯嘉年華邀6縣市 黃偉哲：只怕你們不來比
南部縣市掀起肉燥飯爭霸戰，繼高雄市日前決定舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，台南市長黃偉哲今天也宣布11月將辦「台南肉燥飯爭霸賽」，預計要讓60間台南店家PK，其中名店組勝選店家將參加「台南肉燥飯嘉年華」，與南部6縣市一起出席邀請賽，「不怕不識貨，只怕你們不來比」。
台南市農業局將在11月21日舉辦「台南肉燥飯爭霸賽」，分成名店組、創意組，廣邀台南60間烹煮肉燥飯好手參加，當天經發局也將安排台南肉燥飯店家設攤進行品嘗活動，地點在新營民治中心前廣場，明天開放報名。
觀旅局則在12月6日舉行「台南肉燥飯嘉年華」，局長郭貞慧表示，將由名店組勝選店家代表台南隊，並邀請雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣等有產米、產豬肉的縣市來共襄盛舉，舉辦地點尚在做最後確認，近日將發出邀請函。
黃偉哲說，台南市政府今天就已經推出「台南肉燥攻略地圖」，收集全市701家和肉燥相關的店家，讓觀光客走到哪、吃到哪，來台南吃肉燥飯配虱目魚丸湯，並到關子嶺泡泥漿溫泉，「不管其他縣市出什麼招，通通逃不過台南的第一名」，所以歡迎各縣市一起來，不怕貨比貨，只怕不識貨，現在是「不怕不識貨，只怕你們不來比」，嘉年華城市邀請賽不比名次，主要目的是鼓勵大家吃國產豬肉和在地好米。
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