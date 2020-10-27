聽新聞
test
0:00 / 0:00
張李莫千歲開基祖廟安西府 萬神齊聚建醮祈福除疫
雲林縣台西鄉五條港安西府為了祈求疫情早日遠離，將於下月號召全台萬神齊聚，舉辦創廟以來最大規模的「七朝清醮祈安護國」大建醮，至今天已有兩千餘尊全台友宮的神尊到安西府安座，預計建醮當天將有超過萬尊神像前來共襄成舉，共為國人祈福除疫。
安西府主委林清標表示，安西府是張李莫千歲開基祖廟，迄今分靈全國有兩萬多尊，由於距離上次建醮已25年，今年特別於11月22日起擴大辦理「台西大醮」，接連9天的隆重科儀，是安西府於百年來首次的七朝大醮，將以「五獸護佑台島」為醮典主軸，是雲林的宗教盛事，歡迎全國眾信共襄盛舉。
安西府將於11月7、8日舉行台西大遶境，路程排定如下：首日上午7時起駕，抵三清宮、崙豐進安府、進寶府、鎮安宮、富安宮、東宮太子殿、萬安宮、順安府、明福宮、鎮安府，下午從蚊港鎮安府起駕到代天宮、興安宮再至六房祖祠、池興府、再抵千歲府駐駕。
第2天上午自普令厝千歲府起馬、濟陽府、順安府、華陽府、泉安府，安南宮、泉和宮、昭安府、慈惠堂、福安宮，最後至海口慈海宮，用完平安晚餐。再由慈海宮起駕，經台西安海宮、福安宮、最後在聚福宮前遶境隊伍會合，再進入五條港安西府，圓滿入廟，完成兩天大遶境，祈求鄉境平安，疫情早日遠離。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言