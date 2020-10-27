張李莫千歲開基祖廟安西府 萬神齊聚建醮祈福除疫

雲林縣台西鄉五條港安西府為了祈求疫情早日遠離，將於下月號召全台萬神齊聚，舉辦創廟以來最大規模的「七朝清醮祈安護國」大建醮，至今天已有兩千餘尊全台友宮的神尊到安西府安座，預計建醮當天將有超過萬尊神像前來共襄成舉，共為國人祈福除疫。

安西府主委林清標表示，安西府是張李莫千歲開基祖廟，迄今分靈全國有兩萬多尊，由於距離上次建醮已25年，今年特別於11月22日起擴大辦理「台西大醮」，接連9天的隆重科儀，是安西府於百年來首次的七朝大醮，將以「五獸護佑台島」為醮典主軸，是雲林的宗教盛事，歡迎全國眾信共襄盛舉。

安西府將於11月7、8日舉行台西大遶境，路程排定如下：首日上午7時起駕，抵三清宮、崙豐進安府、進寶府、鎮安宮、富安宮、東宮太子殿、萬安宮、順安府、明福宮、鎮安府，下午從蚊港鎮安府起駕到代天宮、興安宮再至六房祖祠、池興府、再抵千歲府駐駕。