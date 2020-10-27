南鐵地下化半拆戶完成鑑界 鐵道局：與拆除線相符

台南鐵路地下化北區黃家2戶半拆戶今天完成鑑界，交通部鐵道局中部工程處表示，鑑界結果和中工處拆除線相符，樓梯也在拆除範圍內。

台南市地政事務所人員上午9時抵達北區黃家勘查地形後，立刻展開鑑界，以確認路權、樓梯位置等範圍。

聲援黃家的學生認定鑑界結果和鐵道局標示的界址量測相差約12.5公分，但中工處人員告訴中央社記者，建築物和拆除線本來就是斜交的，經過套繪檢測，鑑界結果和中工處拆除線相符，樓梯也在拆除範圍內。

中工處長黃鳳岡表示，鑑界是由黃家申請，中工處站在協助立場，鑑界結果一出爐，中工處將儘速協商，以利後續施工。

中工處人員說，黃家拆除案，交通部應該會介入協調，黃家的拆除施工沒有期程規劃，但也不能一直拖下去。

在黃家堅守抗爭的學生表示，鑑界是程序，他們尊重鑑界的結果。

交通部鐵道局中部工程處13日接管強制拆除南鐵地下化北區拒遷的黃家2戶半拆戶，引發抗爭，中工處已封鎖圍籬現場，但仍有聲援學生堅守不退讓；交通部政務次長王國材21日實勘後表示，交通部願介入參與，密集對等討論，盡全力確保屋主的生活空間。

南鐵地下化工程預定民國113年6月完工，但因沿線住戶抗爭長達9年多，延遲用地取得，工程完工日預估將延至115年。