台南黑面琵鷺保育季11/22登場 動靜態全數出籠

台南市政府今天宣布，2020黑面琵鷺保育季11月22日登場，動靜態系列活動全數出籠，歡迎各地遊客到台南賞鳥吃美食。

台南市政府農業局今天指出，今年黑面琵鷺保育季將在台南市學甲濕地生態園區登場，系列活動包括學甲濕地生態園區出入口意象揭幕、守護黑琵家園成果影片及首版黑面琵鷺來台繪本展出、電燒烙畫黑琵創作展、環保泡棉創意黑琵遮陽帽表演、黑琵親子輕旅行等。

台南市長黃偉哲邀請各地遊客到台南體驗生態旅遊，觀賞黑琵及各種冬候鳥，也大口品嘗新鮮海產及地方美食。

台南市政府農業局長謝耀清表示，黑琵先頭部隊9月16日抵台，隨著北風吹起，陸續有黑琵飛來展開為期半年的度冬生活。10月10日調查顯示，度冬黑琵已有659隻，其中383隻在台南。

農業局人員表示，今年初全球調查黑琵數量4864隻，創下歷年新高，其中台灣2785隻，已連續6年超過2000隻，在台南度冬則有1837隻，占全台數量66%，顯見台南是黑琵在台最大棲息地。