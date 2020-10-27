影／推廣菱角友善耕作 生態廚師齊聚官田採菱角烹美食

農糧署南區分署為了推廣菱角的友善耕作，今天透過屏東科大邀請八8位生態廚師到台南市官田水田採菱角，現場烹調美味中餐、西餐及日式料理，展現多元化菱角美食及菱角飲料，希望藉此傳遞從產地到餐桌，從「舌尖到心房」友善耕作的官田菱角，推廣菱角的友善耕作，讓水雉的復育環境更友善，更鼓勵大家多吃友善菱角，給友善耕作農民更多的支持。

官田區友善菱角的耕作面積已近15公頃，水雉生態教育園區牽線，友善菱角已在全聯門市上架，幫助推廣友善菱角種植。農糧署南區分署再接再厲，與屏東科大合作，今天在官田區友善耕作菱角田推廣行銷友善菱角。

主辦單位請來中北部與台南的知名廚師8人下水田採菱角，體驗採收過程並當場烹調菱角料理，各以中、西餐及日式呈現，還調製菱角飲料，展現菱角充當食材多樣性。

市府農業局主秘吳威達、官田區農會總幹事林正容、官田區長顏能通也為活動站台，呼籲大家多吃菱角，尤其沒用農藥、化肥等友善耕作的菱角，希望大家支持讓菱角產業壯大，農民因為友善耕作有穩定收入，提高種植意願，水雉也能因而更有機會復育。