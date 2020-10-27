養狗環境宛如垃圾堆 嘉義飼主遭罰3000元

嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲民眾檢舉，竹崎有3隻狗被養在垃圾堆中，家畜所派員稽查屬實，經6次複查髒亂情況都沒改變，依違反動保法開罰3000元，飼主才改善犬隻居住環境。

嘉義縣家畜所表示，今年6月接獲民眾通報，於竹崎鄉灣橋村某農地上，有3隻狗長期遭不當飼養，住在垃圾堆中很可憐，希望家畜所能幫助牠們。

家畜所派員前往稽查，發現犬隻健康狀況尚可，但現場飼養環境非常髒亂，且犬舍未完善遮蔽，下雨時犬隻會遭雨淋，也未提供任何食物、飲水，家畜所馬上要求飼主改善。

家畜所表示，經過6次複查，飼主僅改善犬舍遮蔽狀況，其餘皆未改善，依違反動物保護法，開罰新台幣3000元，飼主才改善犬隻的居住環境。

家畜所指出，王姓飼主稱先前因工作忙碌，約一個星期飼養犬隻1次，現在平日皆有餵養，也有持續清潔環境，只是家畜所人員前往時，剛好籠內都無食物及飲水。

家畜所表示，依據動保法第5條規定，飼主對於其管領的動物，應提供適當、乾淨且無害食物以及24小時充足、乾淨飲水，另應提供安全、乾淨、通風及適量的遮蔽、照明與溫度的生活環境，違者可依同法第30-1條規定，開罰3000元至1萬5000元。