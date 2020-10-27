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全國戶政系統昨當機 嘉市夫婦想離婚沒成
全國戶政系統昨天下午當機，各地戶政事務所都受影響，嘉義市東區戶政事務所昨有一對夫妻來辦離婚，但因系統當機，戶政人員要他們留下電話，待系統恢復再聯繫，今天系統已恢復正常，業務恢復順暢，不過有戶政人員認為，不是第一次當機，希望中央盡速改善系統，不要耽誤民眾要事。
東區戶政事務所主任柯國振表示，昨天從下午2點當機後，到晚上7點左右才恢復，由於平日戶政事務所開到7點左右，最後一名民眾來申請戶口名簿有成功，但在當機停擺的時段，都讓民眾留下電話，待恢復後聯繫，也有少數人現場等待。
柯國振說，今天一早系統恢復順暢，都可順利辦業務，大部分的民眾都能理解系統故障問題，不會多怪罪第一線人員，昨有一對夫妻辦離婚，得知系統故障也很平和離去，沒有責難戶政人員。
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