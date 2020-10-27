南鐵黃春香屋宅今鑑界 確定樓梯在拆除範圍內

台南鐵路地下化工程爭議未解，今天由鐵道局中部工程處、台南市政府地政局前往北區開元路半拆戶黃春香的屋宅鑑界，釐清拆除界線畫設界址，聲援黃春香的團體則是以日前鐵道局標示的界址量測，雖然相差約12.5公分，但樓梯都是在拆除範圍內。

今天鑑界過程相當平和，聲援團體表示，他們尊重地政局鑑界結果，不過，鑑界僅為保障當事人權益的基本程序之一，之前鐵道局的鑑界界址與今天相差12.5公分，其他拆遷户是否也可能發生這種情況？他們主要訴求是「設定地上權，鐵道樓梯可兩全」，期盼鐵道局在補足此程序後，盡快與黃春香家開啟誠意協商，提出樓梯、鐵道可並存的雙贏方案。

鐵道局中工處長黃鳳岡表示，鑑界是由黃家申請，中工處是站在協助立場，鑑界結果一出爐，中工處將盡速協商，以利後續施工。