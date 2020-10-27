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台糖新營副產傳將開發工業區 100多人懸布條抗爭

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營、柳營區居民抗議台糖柳營副產對面綠地開發案，台糖說，將持續與地方溝通。記者謝進盛／攝影
台南新營、柳營區居民抗議台糖柳營副產對面綠地開發案，台糖說，將持續與地方溝通。記者謝進盛／攝影

傳聞台糖公司擬將台南新營副產加工廠區及對面共28公頃用地租給特定廠商開發，地方人士憂心汙染環境，今上午逾100多人聚集懸掛白布條誓死反對到底，揚言若不懸崖勒馬，將發動新一波抗爭。

台糖公司台南區處副經理林明峰中午表示，目前僅針對該副產區義士路以南約12公頃規畫，也沒有進駐時間表，現有副產廠區16公頃不在範圍內，採設定地上權租用，進駐產業以非製造業優先且為低汙染產業，須符合現有乙等工業用地規畫。

他強調將採公開招標，不會內定特定廠商。對於地方反彈。他無奈說，針對閒置土地，台糖開發與否都很為難，會持續再跟地方溝通。

除了新營、柳營區超過20名里長帶領100多名鄉親在台糖新營副產旁太歲宮聚集表達不滿，台南市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、趙昆原、柳營區總幹事陳右欣等人也到場力挺。

柳營區人和里長施明朝表示，台糖公司長期以來一直與地方和平相處，新營副產工廠的設立，為在地居民創造無數的就業，向來是好鄰居，希望台糖公司不要向財團低頭，今天的抗議是希望在本開發案尚未定案之前，讓地方居民的心聲，得以彰顯出強大的民意，若仍一意孤行，將發動更大抗爭。

台南新營、柳營區居民抗議台糖柳營副產對面綠地開發案，台糖說，將持續與地方溝通。記者謝進盛／攝影
台南新營、柳營區居民抗議台糖柳營副產對面綠地開發案，台糖說，將持續與地方溝通。記者謝進盛／攝影
柳營區人和里長施明朝表示，若不停止作業，將發動新一波抗爭。記者謝進盛／攝影
柳營區人和里長施明朝表示，若不停止作業，將發動新一波抗爭。記者謝進盛／攝影
台南新營、柳營區居民抗議台糖柳營副產對面綠地開發案，台糖說，將持續與地方溝通。記者謝進盛／攝影
台南新營、柳營區居民抗議台糖柳營副產對面綠地開發案，台糖說，將持續與地方溝通。記者謝進盛／攝影

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