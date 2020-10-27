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嘉大與陸官策略聯盟 開放校際選課

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉大校長艾群（右起）與陸軍官校校長陳建義昨天簽署策略聯盟。圖／嘉大提供
嘉大校長艾群（右起）與陸軍官校校長陳建義昨天簽署策略聯盟。圖／嘉大提供

嘉義大學與陸軍軍官學校簽訂策略聯盟，鼓勵軍校畢業學生報考嘉大研究所，還可由官校教師共同擔任指導教授，並開放校際選課，官校則鼓勵學生報考專業軍官班等，希望共同促進學術與文化交流，推動科技創新研發，創造雙贏利基。

嘉大校長艾群與陸軍官校校長陳建義昨天簽署策略聯盟，開啓兩校合作大門，雙方表示，未來將透過人才、設備、技術及學術資源等資源共享，共創價值，落實師生交流學習及研究合作等多面向交流。

艾群表示，嘉大是由嘉義師範與嘉義技術學院合併的綜合型大學。近十年是數位創新轉型重要時期，為迎接21世紀Z世代學生，學校正積極創新教學方式，希望透過兩校簽訂策略聯盟雙方互助互惠，未來可以有更好的發展。

本次策略聯盟合作主要在雙方資源共享方面，如館際合作，館藏資源共享，專題研究成果分享，共同合作對外申請專案計畫，積極爭取經費挹注；各項學術研討會，優先提供資訊或保留參加名額予對方學校。

艾群說，如有學生對軍事有興趣且符合體格資格者，鼓勵報考ROTC軍官班或畢業後報考專業飛行軍官班等，另官校畢業學生報考嘉大研究所，學生研究領域與官校教師專長相符者，得由官校教師共同擔任指導教授，並開放校際選課。

陳建義表示，透過兩校聯盟將有助於雙方互助互惠，可優先從學生社團競賽開始，進而兩校教師交流到學生跨校選修等，期盼藉由實質合作嘉惠雙方師生。

嘉大校長艾群（右起）與陸軍官校校長陳建義昨天簽署策略聯盟。圖／嘉大提供
嘉大校長艾群（右起）與陸軍官校校長陳建義昨天簽署策略聯盟。圖／嘉大提供

嘉義 陸軍 義大

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