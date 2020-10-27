南鐵地下化半拆戶鑑界 鐵道局：將儘速協商

台南鐵路地下化北區黃家2戶半拆戶今天鑑界，交通部鐵道局中部工程處長黃鳳岡表示，鑑界結果一出爐將儘速協商，以利後續施工。在場堅守抗爭的學生也說，尊重鑑界結果。

台南市地政事務所人員今天上午9時抵達北區黃家，勘查地形後，立刻展開鑑界；在場人員說，鑑界結束後，就可確認路權、樓梯位置等範圍。

黃鳳岡今天告訴中央社記者，鑑界是由黃家申請，中工處站在協助立場，鑑界結果一出爐，中工處將儘速協商，以利後續施工。

中工處人員說，黃家拆除案，交通部應該會介入協調，黃家的拆除施工沒有期程規劃，但也不能一直拖下去。

在黃家堅守抗爭的學生表示，鑑界是程序，他們尊重鑑界的結果。

交通部鐵道局中部工程處13日接管強制拆除南鐵地下化北區拒遷的黃家2戶半拆戶，引爆抗爭，中工處已封鎖圍籬現場，但仍有聲援學生堅守不退讓；交通部政務次長王國材21日實勘後表示，交通部願介入參與，密集對等討論，盡全力確保屋主的生活空間。

南鐵地下化工程預定民國113年6月完工，但因沿線住戶抗爭長達9年多，延遲用地取得，工程完工日預估將延至115年。