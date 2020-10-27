快訊

關中天是蘇揆個人作為？王世堅：我聽到的差不多

無照諮商？「註冊組長」之亂後 心理師專業不容模糊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漁光島熱鬧後的兩樣情 水上玩家：喜歡人少的靜謐

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平漁光島旅遊人潮增加，吸引旅遊團來觀光。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平漁光島旅遊人潮增加，吸引旅遊團來觀光。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平漁光島觀光人潮明顯增加，飲食業者都欣喜生意變好，但也有來作水上運動的民眾認為人太多了，還是喜歡之前人潮較少的靜謐感覺。

漁光島因有美麗的月牙灣沙灘，加上又是台南市主要的海上運動訓練基地，除了吸引遊客也吸引各地熱愛水上運動的人士來此玩水；今年國慶焰火又在漁光島施放，知名度更是提升，人潮也增加。

王姓男子常利用假日來此玩浪板，他說，人多雖然讓攤販業者生意變好，但漁光島之美就在不吵雜，現在人多了就少了往日的靜謐感，還是喜歡較少遊客的漁光島。

現在玩水的人多了，也開始有抱怨聲音出來。有民眾抱怨沖腳設施不夠，要排隊等候，很浪費時間。漁光里長林寧鋒表示，港務公司已規畫在北側海濱興建公廁、沖水等設施，日前市府也會勘，近期內應會動工，另通往帆船委員會訓練基地的便道，也將闢為8米道路，讓出入更方便。

林寧鋒說，市府明年3月要在漁光島辦藝術節活動，部分作品將進入社區，讓民眾不僅在海灘欣賞藝術作品，也走進社區看藝術，避免人潮過度集中在入口處；林寧鋒說，目前景點集中在入口處附近，每到假日，人車就較多，若能在北側設置裝置藝術等景點，可吸引更多遊客走進防風林棧道，不會擠在入口附近。

台南市安平區漁光島知名度大開，戲水及來此進行水上運動的人潮增加。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平區漁光島知名度大開，戲水及來此進行水上運動的人潮增加。記者鄭惠仁／攝影

裝置藝術 國慶

延伸閱讀

台南美感文化城恣意行 2天1夜輕鬆放空旅

阿扁得意：沒有我 再百年也盼不到國慶焰火在台南

台灣煙火為何沒辦法像日本那麼漂亮？內行揭「關鍵真相」

國慶焰火疏運引民怨 黃偉哲臉書向遊客道歉

相關新聞

漁光島熱鬧後的兩樣情 水上玩家：喜歡人少的靜謐

台南市安平漁光島觀光人潮明顯增加，飲食業者都欣喜生意變好，但也有來作水上運動的民眾認為人太多了，還是喜歡之前人潮較少的靜...

7旬翁一生蒐藏 笨港文物全捐出

雲林縣笨港文教基金會前執行長林永村年輕時曾追著載運廢土的卡車，把從笨港遺址出土的文物，一片一瓦找回來，數十年蒐集數萬片殘...

環島郵輪來了 上千旅客遊台南

全亞洲第一艘在疫情期間恢復航行的郵輪「探索夢號」，昨載著環島遊客靠抵台南安平港碼頭，市長黃偉哲在碼頭迎接，並化身導遊，帶...

印尼4菁英醫護人員抵台受訓 台大雲林分院代訓分享經驗

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣防疫有成，成果令世界驚豔，印尼今派菁英種子醫護人員來台受訓取經，由台大雲林分院協助訓練，展開為...

肉圓老闆秒變金牌教練 陳秩瑋打金牌謝媽祖神助攻

雲林縣今年全民運動會戰績豐碩，風光奪下6金8銀5銅，全國排名從上屆第14名攀升至第12名。其中滾球選手陳秩瑋，在滾球項目...

台南國1交流道標誌改名挨批 林佳龍：應從用路人角度

高速公路局將國道1號台南境內3交流道出口預告標誌改用路街名，引發在地人一片罵聲及民進黨立委痛批，交通部長林佳龍今天下午前...

台南防疫節電大作戰 錢櫃台南分公司奪冠

台南市政府經發局辦理「南市商圈服務業防疫節電大作戰」競賽活動成績出爐，錢櫃KTV台南分公司在參賽57家店家中，獲得第一名...

中山高台南新路標決定修正 立委肯定高公局懸崖勒馬

高速公路局將國道1號永康、大灣及台南交流道等路牌標示改為與交流道銜接的台南市中正北路、復興路、中山路路名為標示，引發許多...

新化貧戶屋頂漏水環境惡劣 區公所結合行善團助修屋

台南新化王姓低收入家庭住居老舊，年久失修，每到下雨就會漏水，嚴重影響三代同住的生活品質，區公所動員行善團整合官民資源完成...

國1台南市境內交流道出口預告標誌惹議 高工局：再修正

上週國1台南市境內交流道出口預告標誌陸續更新為路街名標示後，當地民眾普遍反映，原地名標示較為清楚，高速公路局表示，考量民...

南科西拉雅大道爐渣為路基13年屢下陷 今會勘將重鋪

台南市新市區聯通台南科學園區的西拉雅大道，因以爐渣為路基，通車13年來經常下陷，路面不平屢見坑洞遇雨積水。網友戲稱常開這...

浪子回頭！年少幹架滋事他轉性 3000斤白柚捐家扶

台南麻豆寶達香瓜子老闆劉賢杰，年少打架滋事樣樣來，是別人眼中的不良少年，某次隨親友參拜福德正神時突然跪地淚流不止，從此轉...

熱門新聞

獨／黃偉哲為了國道標示摃中央 高公局決定再改一次

宜蘭知名便當店遭棄單老闆大罵 東工處坦承聯絡疏失

台中跨年在中央公園 敲蕭敬騰、周湯豪、林宥嘉三大咖

又有酒可以領！ 金門下月配售振興經濟專供酒

國1台南3交流道標示突改名 林佳龍：一頭霧水

屏東某護理之家傳虐待？ 男子多處瘀青曾出血命危

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。