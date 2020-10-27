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漁光島熱鬧後的兩樣情 水上玩家：喜歡人少的靜謐
台南市安平漁光島觀光人潮明顯增加，飲食業者都欣喜生意變好，但也有來作水上運動的民眾認為人太多了，還是喜歡之前人潮較少的靜謐感覺。
漁光島因有美麗的月牙灣沙灘，加上又是台南市主要的海上運動訓練基地，除了吸引遊客也吸引各地熱愛水上運動的人士來此玩水；今年國慶焰火又在漁光島施放，知名度更是提升，人潮也增加。
王姓男子常利用假日來此玩浪板，他說，人多雖然讓攤販業者生意變好，但漁光島之美就在不吵雜，現在人多了就少了往日的靜謐感，還是喜歡較少遊客的漁光島。
現在玩水的人多了，也開始有抱怨聲音出來。有民眾抱怨沖腳設施不夠，要排隊等候，很浪費時間。漁光里長林寧鋒表示，港務公司已規畫在北側海濱興建公廁、沖水等設施，日前市府也會勘，近期內應會動工，另通往帆船委員會訓練基地的便道，也將闢為8米道路，讓出入更方便。
林寧鋒說，市府明年3月要在漁光島辦藝術節活動，部分作品將進入社區，讓民眾不僅在海灘欣賞藝術作品，也走進社區看藝術，避免人潮過度集中在入口處；林寧鋒說，目前景點集中在入口處附近，每到假日，人車就較多，若能在北側設置裝置藝術等景點，可吸引更多遊客走進防風林棧道，不會擠在入口附近。
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