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肉圓老闆秒變金牌教練 陳秩瑋打金牌謝媽祖神助攻

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
陳秩瑋今天以「金牌換金牌」到莿桐聖母宮還願，答謝媽祖庇佑賽事順利與媽媽平安健康。圖／陳秩瑋提供
陳秩瑋今天以「金牌換金牌」到莿桐聖母宮還願，答謝媽祖庇佑賽事順利與媽媽平安健康。圖／陳秩瑋提供

雲林縣今年全民運動會戰績豐碩，風光奪下6金8銀5銅，全國排名從上屆第14名攀升至第12名。其中滾球選手陳秩瑋，在滾球項目鑲金戴銀披銅，好消息傳回莿桐老家，地方人士無不歡喜。「總算熬過壓力最大的時期」陳秩瑋在比賽當時，媽媽正逢住院開刀，好在雙重壓力沒有打垮他，今天他特別到莿桐聖母宮還願，以「金牌換金牌」答謝媽祖庇佑，望媽祖同慶榮耀，也護佑媽媽身體早日康復。

今年35歲的陳秩瑋，大學畢業後即返鄉承接家中的肉圓老店，有著「不忘本」執著的他，選擇留在家鄉發展；本科就讀休閒保健管理，專長項目原是游泳的陳秩瑋，考量生涯發展，「跳很大」改練極需戰略及精準性技巧的滾球運動迄今15年。

人稱「肉圓教練」的陳秩瑋，不安逸現狀，每天利用店休時段到縣內多所國中小學指導滾球，教學人生也進行了13年，今年8月得意門生林泰榤更爭氣拿下全國小學錦標賽個人射擊金牌。

2008年曾以國手身分，代表台灣參加亞洲錦標賽滾球項目的陳秩瑋，一舉奪得亞洲銅牌，爾後雖未再登上國際賽場，不過陳秩瑋依然守在滾球界，轉往扎根基層教育、密集精進自我，年年參賽，屢屢獲獎。今年終在全民運動會中一圓金牌夢，在雙人及三人團體賽也分別留下一面銅牌和金牌。

平時上午在肉圓店忙碌穿梭，下午赴學校教滾球，陳秩瑋幾乎忙到沒有自我訓練時間，「為了這面金牌，真的費盡全力」陳秩瑋說，在滾球個人射擊賽場上，最後關頭就快被台北選手逆轉勝，當時一心擔憂在開刀房的媽媽，「我告訴自己要沉著、冷靜」終於擊出最後一顆球，順利反敗為勝。

長期信仰莿桐聖母宮媽祖的陳秩瑋，在賽前也向媽祖祈願比賽順利、庇佑媽媽平安健康，今天他特別帶了自己的金牌與媽祖同慶，也獻上訂製金牌「以金換金」，感念媽祖冥冥之中的神助攻，並期許自己有朝一日重返國際賽征戰。

莿桐聖母宮主委莊鐘亮表示，廟內恭奉的媽祖是從西螺廣福宮老大媽分靈而來，聖母宮為地方重要信仰中心，媽祖爐下子弟陳秩瑋此次獲得金牌，地方上下與有榮焉。

人稱「肉圓教練」的陳秩瑋今年終在全民運動會個人射擊賽一圓金牌夢。圖／雲林縣政府提供
人稱「肉圓教練」的陳秩瑋今年終在全民運動會個人射擊賽一圓金牌夢。圖／雲林縣政府提供
雲林縣滾球項目三人團體賽拿下銀牌，由左至右為選手張緒明、朱冠銘、林威志、陳秩瑋。圖／雲林縣政府提供
雲林縣滾球項目三人團體賽拿下銀牌，由左至右為選手張緒明、朱冠銘、林威志、陳秩瑋。圖／雲林縣政府提供

媽祖 肉圓

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