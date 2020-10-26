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台南防疫節電大作戰 錢櫃台南分公司奪冠

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南防疫節電大作戰成績出爐， 由錢櫃KTV台南分公司奪冠。圖／取自錢櫃官網
台南防疫節電大作戰成績出爐， 由錢櫃KTV台南分公司奪冠。圖／取自錢櫃官網

台南市政府經發局辦理「南市商圈服務業防疫節電大作戰」競賽活動成績出爐，錢櫃KTV台南分公司在參賽57家店家中，獲得第一名，今天由經發局頒獎表揚。

經發局說，57間店家，座落在玉井、佳里、安平、國華、友愛、孔廟、灣裡、中正、三星、北門、赤崁、海安、站前、善化、新營等15個商圈；前五名與去年同期，日平均節電度數最高達135.48度，總節電度數達1萬2090度，分別由錢櫃企業股份有限公司台南分公司、吉名牛排館、紅螞蟻鞋店(文化店)、菲凡皮飾精品店、御大紅袍茶。

經發局今依據績優名次頒發獎品各一台，分別為Gogoro S Performance 系列、iPhone 11 Pro MAX、Dyson V11 無線吸塵器、LG 空氣清淨機(1台)、AirPods Pro。

經發局長陳凱凌表示，南市自104年公布服務業響應自願性節電措施至今，帶動轄內集團企業、旅館業、4大超商能源用戶及商圈、公有零售市場響應，共同推行節能減碳措施，也邀請節電績優服務業者，分享節電成功經驗，攜手打造低碳城市願景。

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