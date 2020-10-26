新化貧戶屋頂漏水環境惡劣 區公所結合行善團助修屋

台南新化王姓低收入家庭住居老舊，年久失修，每到下雨就會漏水，嚴重影響三代同住的生活品質，區公所動員行善團整合官民資源完成修繕，落實弱勢的照顧，今天前往了解改善狀況。

新化長吳金喜表示，王姓男子低收入又因病須洗腎，母親年邁長子子身障、長女就學，妻子與次子得負擔家計，住處土竹造增建磚瓦屋，因屋頂破裂常漏水霉味四溢環境惡劣，亟需救濟修繕，公所協助申請社會局「台南市弱勢家庭住宅改善」計畫社會局補助，經估價後修繕費用補助仍不夠，新化行善團提供5萬元經費改善環境。