國1台南市境內交流道出口預告標誌惹議 高工局:再修正
上週國1台南市境內交流道出口預告標誌陸續更新為路街名標示後，當地民眾普遍反映，原地名標示較為清楚，高速公路局表示，考量民眾多習慣地名的呈現方式，會在與地方溝通上再虛心檢討，回復原區名標誌。
高工局表示，惟台南升格為直轄市後，確實永康、大灣及台南交流道均位於台南市區，故高公局預計依交流道所通往的行政區名，將原出口預告標誌標示「台南」地名調整為「台南北區」或「台南東區」；另相關「台南」的地名方向指示標誌，也將維持或配合調整為「仁德」等具代表性區名，避免原直行右出的情形。
高公局表示，台南市境內交流道出口預告標誌內容，將配合台南市區名進行調整，至造成民眾混淆的路街名標示方式，將俟未來需要時再處理，未來的指示標誌內容擬定，也會在加強與在地溝通後，才會拍板及施作。
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