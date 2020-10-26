探索夢號偽出國首航停安平 黃偉哲接待驚喜彩蛋

「星夢郵輪探索夢號」首航靠泊安平港，台南市長黃偉哲今天親臨迎接首批到訪旅客，致贈獨家限量迎賓小禮「哲哲X魚頭君棒棒糖」，讓收到造型糖果旅客直呼「好可愛！」。

隨國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情解封，全台掀起一波搭機環島、跳島郵輪的「偽出國」旅遊熱潮，台南今天也迎來「星夢郵輪探索夢號」首航靠泊安平港。

黃偉哲表示，「星夢郵輪探索夢號」首航來到台南，又開啟了安平港迎接郵輪新頁，距離上次有來自日本的郵輪靠泊已經一年了，因受疫情影響，使得民眾只能在國內或是離島進行偽出國旅遊行程。但透過郵輪行駛藍色公路，在台灣環島或是跳島遊玩也是非常新鮮體驗，他也保證在台南停靠時間，讓大家下船吃喝玩樂滿載而歸。

黃偉哲說，台南最近透過不同的交通工具吸引一波又一波的旅遊人潮，上週有「蒸汽火車之王DT668」的期間限定啟動造成話題，今天又迎來了國際級的超級大郵輪「星夢郵輪探索夢號」停靠安平港，期許未來台南有飛機相關的偽出國旅遊，一次滿足大家陸海空出遊的願望！

南市府觀光旅遊局表示，為迎接今天靠泊首航郵輪旅客，市府團隊盡心準備，提供最好的服務給造訪的旅客，也希望大家能帶著滿滿美好回憶回家並再遊台南。

台南依山傍海，具有優質的觀光旅遊條件，除了傳統陸運方式遊台南外，還有更多不同遊台南的方式，遊玩的路線絕對不止有台南市區而已。觀旅局未來將安排更多在地文化體驗、推出更多遊玩路線，期吸引更多旅客至台南輕旅行，感受不同面貌的台南，體驗多元的特色文化與活動。