南科西拉雅大道爐渣為路基13年屢下陷 今會勘將重鋪

台南市新市區聯通台南科學園區的西拉雅大道，因以爐渣為路基，通車13年來經常下陷，路面不平屢見坑洞遇雨積水。網友戲稱常開這條路避震器會壞掉，孕婦可能會流產。立委林宜瑾因地方要求改善，協助市府爭取前瞻建設計畫經費，今天會同營建署長吳欣修及市府人員、市議員陳碧玉會勘。林宜瑾表示，營建署已了解徹底改善西拉雅大道的重要，相信經費不是問題。

吳欣修則表示，西拉雅大道通車13年，當初路基底埋設爐渣，若是爐石或者氧化渣基本上沒有問題，但該路埋設的爐渣可能含有還原渣，因含鈣、鎂等元素易熱漲冷縮而破裂，導致路面常下陷造成坑洞，但經過13年這些還原渣應已碎化成粉狀，因路面刨除重鋪後，應不會再有下陷問題。

林宜瑾指出，這次市府提報爭取前瞻建設計畫經費工程，西拉雅大道規畫既有路面刨鋪、緣石及溝蓋更新、植栽、無障礙設施工程等，總經費約5700萬元，另針對人行步道是否需要改善工務局將再實勘調查後提報；陳碧玉則建議大營里接西拉雅大道出口應貫通中央分隔島，才能方便民眾通行。