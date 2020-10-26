國1台南3處交流道無預警改名 黃偉哲要求改回來

國道1號台南3處交流道出口標示無預警從地名改為路名，讓網路罵翻了。台南市長黃偉哲不滿高公局事前未商議，讓南市府揹黑鍋，今天也質疑「有改的必要嗎？」已反映要求改回來。

國道1號台南3處交流道突然改名，從昨晚到今天午前成為熱門話題，網友反應幾乎全負評。市議員蔡筱薇今天在議會總質詢就指出，台南市有19條「中山路」，國道路標的「中山路」到底是指哪一條，交通愈改愈亂，網路上更是罵翻了。

黃偉哲答詢表示，高公局改成這樣，他也覺得怪怪的，並非街道名稱就不能成為交流道名稱，台北、高雄、台中也有類似以路名的指標，卻是在高速公路開通不久後就定名，台南現在才改名，尤其大灣交流道幾年前開通，當初為何不直接以路名當標示。

黃偉哲說，高公局改名前未先和地方商議，搞得台南市政府要揹黑鍋，他看不出用了數十年的名稱有改的必要，民間反映非常負面，希望中央改過來。

黃偉哲一早也透過台南市政府發布新聞稿表示，高速公路屬於快速行駛的道路，駕駛人反應時間有限，相關標示不但要簡單、清楚，也要符合民眾習慣與預期，市府已要求高公局調整修正，以維護駕駛人安全。

新聞稿指出，突然更改國道1號永康、大灣及台南交流道等路牌標示名稱是否有其必要？若有，應以一般用路人即廣大民眾的使用習慣做為依據，希望高公局能向社會大眾說明，避免造成民眾對於地方政府的誤解，並從善如流，尊重大家的想法。

交通部高速公路局今天也回應「台南市境內交流道出口預告標誌內容，將配合台南市區名進行調整，至造成民眾混淆的路街名標示方式，將俟未來需要時再處理，未來的指示標誌內容擬定，也會在加強與在地溝通後，才會拍板及施作。」

高公局昨天發布新聞稿，宣布國1台南市境內交流道出口預告標誌指引名稱，比照台北市、高雄市改為路街名，以交流道銜接的路街名作為標示，分別將永康、大灣及台南交流道標示改為「中正北路」、「復興路」及「中山路」。