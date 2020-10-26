浪子回頭！年少幹架滋事他轉性 3000斤白柚捐家扶

台南麻豆寶達香瓜子老闆劉賢杰，年少打架滋事樣樣來，是別人眼中的不良少年，某次隨親友參拜福德正神時突然跪地淚流不止，從此轉性向善，多年來熱心助人，上午又捐出3000斤大白柚給北台南家扶中心義賣。

劉賢杰少年時不懂事又不愛學習，抽菸、打架樣樣來，若有人蓄意超車便攔人理論，甚至動手打人，讓父母十分操心，直到接觸到宗教才逐漸改變暴戾個性。

劉家寶達香企業以「甘草醬油瓜子」聞名，多年前曾捐出3000斤瓜子義賣協助家扶籌措助學金，劉父將企業轉由劉賢杰接手後，退居幕後過著田園生活，此次捐贈的大白柚係劉父於40餘年前所種，劉父逝後劉賢杰即委由專業管理人照顧柚園。

劉賢杰此次捐逾3000斤(每箱可二粒裝義賣價不含運費500元若含運費為550元，或六粒裝不含運費1400元，含運費1500元)助北台南家扶義賣，顆顆香甜多汁、果肉豐厚，經現場試吃，社工直喊口齒留香。