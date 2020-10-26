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浪子回頭！年少幹架滋事他轉性 3000斤白柚捐家扶

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆寶達香瓜子老闆劉賢杰（右二）捐出自家3000斤大白柚提供北台南家扶中心義賣。記者謝進盛／攝影
台南麻豆寶達香瓜子老闆劉賢杰（右二）捐出自家3000斤大白柚提供北台南家扶中心義賣。記者謝進盛／攝影

台南麻豆寶達香瓜子老闆劉賢杰，年少打架滋事樣樣來，是別人眼中的不良少年，某次隨親友參拜福德正神時突然跪地淚流不止，從此轉性向善，多年來熱心助人，上午又捐出3000斤大白柚給北台南家扶中心義賣

劉賢杰少年時不懂事又不愛學習，抽菸、打架樣樣來，若有人蓄意超車便攔人理論，甚至動手打人，讓父母十分操心，直到接觸到宗教才逐漸改變暴戾個性。

劉家寶達香企業以「甘草醬油瓜子」聞名，多年前曾捐出3000斤瓜子義賣協助家扶籌措助學金，劉父將企業轉由劉賢杰接手後，退居幕後過著田園生活，此次捐贈的大白柚係劉父於40餘年前所種，劉父逝後劉賢杰即委由專業管理人照顧柚園。

劉賢杰此次捐逾3000斤(每箱可二粒裝義賣價不含運費500元若含運費為550元，或六粒裝不含運費1400元，含運費1500元)助北台南家扶義賣，顆顆香甜多汁、果肉豐厚，經現場試吃，社工直喊口齒留香。

北台南家扶主任莊淑惠表示，每年皆會舉辦寒冬送暖活動，讓1050戶弱勢家庭同感社會溫馨，預計12月6日於新營體育場公園辦理，將表揚6戶自強家庭及6名孝悌兒童外，將邀請家扶兒進行才藝表演及鼓勵扶助家庭將所學的脫貧概念實際於活動中展攤，並贈送每戶一樣家庭禮物(棉被、整理箱、枱燈及料理鍋擇一)，總經費約需240萬元，籲請各界踴躍參加大白柚義賣，共同關心社會弱勢，洽詢電話：（06）6324560。

台南麻豆寶達香瓜子老闆劉賢杰（右二）捐出自家3000斤大白柚提供北台南家扶中心義賣。記者謝進盛／攝影
台南麻豆寶達香瓜子老闆劉賢杰（右二）捐出自家3000斤大白柚提供北台南家扶中心義賣。記者謝進盛／攝影

義賣 家扶中心 抽菸

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