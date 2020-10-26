黃偉哲議場上與議員一起做「棒式」撐不到1分鐘就GG了

當市長真的不容易，台南市長黃偉哲上午在市議會總質詢時，回應議員李宗翰的要求，兩人一起在議場上趴在地板進行「棒式運動」，原本要做60秒，但黃偉哲只撐了43秒。

黃偉哲上任以來以親民的形象受到民眾歡迎，不僅經常為了行銷農產品扮成「吃貨」，還要變身叫賣哥、網紅等，今天除了在議場上化身為「運動哥」外，下午還要陪同搭郵輪到台南玩的遊客一起出遊，權充「導遊」

民進黨籍議員李宗翰上午在議會質詢時，指一項調查認為台南市是全台最不愛運動縣市的第一名，調查中前三名分別是台南、雲林與嘉義縣，而最愛運動的則是台北、新北與基隆。

據之前的媒體報導，這項調查是國健署在2017年針對全國1萬6000多名成年人進行「健康訪問調查」的結果。

李宗翰在議場上表示，為了台南市民的健康，邀請市長跟他一起做運動，而要做的是最簡單根本不必動的「棒式」，可以訓練核心肌群。

結果兩人就在備詢台前的地板上一起做起來，用手肘將身體支撐起來，平日有在健身的李宗翰做起來很輕鬆，但黃偉哲就顯得有點吃力，原本李宗翰希望可以撐60秒，但黃偉哲時間未到就爬起來，還開玩笑說「我做了這麼久議員應該可以少質詢一點」。