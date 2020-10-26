循著殘存瓦陶找出笨港史座標 林永村捐出畢生珍藏展

一片殘瓦、一塊斷陶全是他畢生的典藏！雲林縣笨港文教基金會前執行長林永村，一生追尋笨港文化，年輕時曾追著載運廢土的卡車，半路攔截，把從笨港遺址出土的文物，一片一塊找回來，別人視為廢土卻是他眼中的珍寶，數十年收集數萬片殘缺不全的笨港陶瓦，數十年後成為考證失落笨港文史的重要文物。

「東西要給懂得珍惜的人」，難能可貴的是，年過7旬的林永村不想讓自己一生辛苦集存的文物再變回廢土，決定把畢生珍藏全數捐給雲林縣府，更催生的雲林縣第一場笨港文史展，這場以「古笨港的座標─出土清代文物展」即日起至11月22日，在北港文化中心展出，十分珍貴。

雲林縣府更在2011年委託台南藝術大學，針對古笨港文史進行大規模地表調查與考古發掘，進一步確認了古笨港具體範圍與歷史發展沿革，讓笨港歷史風華重新躍然紙上。

有了歷史的輪廓，林永村更在去年將一生珍藏的數萬件古笨港出土文物，全數捐給縣府。這批珍貴的古陶瓷，經專家完整記錄修整和研究分析，宛若把殘缺不全的史貌，獲得填補，讓台灣笨港文史面貌更加清晰。

雲林縣長張麗善說，這次展覽結合文化探索、文物研究、文物修復等成果揭開「古笨港」的神祕面紗，還原早期漢人移民的生活實態，將「笨港盛世」風華再現，是一場難得的展出，值得品賞。

文觀處長陳璧君表示，這項展出具有系統化，先讓大家了解「古笨港」的範圍，接著再由文物的「紋飾」內容引導大家探尋清代笨港樣貌，每件陶瓷的龍鳳花草、山水風景與人物圖像，勾勒清代民間工藝的創造力，與笨港居民的審美品味。

整個展場依文物的使用不同區分六個主題「餐飲文化」、「茶飲文化」、「梳妝用品」、「鴉片煙具」、「生產工具」及「日常照明」。

杯碗盤匙與陶製鍋盆罐瓶等民生餐飲瓷器，顯示漢人社會餐飲用具的多樣性。古笨港也發現很多宜興紫砂壺、朱泥壺、涼爐、煎壺等茶具，體現清代台灣社會流行的茶飲文化與生活品味。

梳妝護髮用品髮簪、手環，展現清代婦女的生活禮俗與審美標準，笨港遺址出現「鴉片煙盒」、「玻璃煙嘴」等吸食用具。製糖曾是笨港重要產業，各式古製糖工具糖漏、漏罐、圈座器，顯示早年糖業已發達。燈具類型多元也反映出笨港夜生活的真實樣貌。