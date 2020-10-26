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評／數字背後的「血汗司法」，遙不可及的「精緻偵查」

台南永康主幹道永大路龜裂 立委邀營建署會勘可望改善

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康主幹道永大路龜裂，立委林宜瑾邀營建署長吳欣修會勘改善。記者周宗禎／攝影
台南永康主幹道永大路龜裂，立委林宜瑾邀營建署長吳欣修會勘改善。記者周宗禎／攝影

台南市永康區永大路三段連接台一線路段路面老舊龜裂，台南市政府因「前瞻2.0」上路提計畫爭取補助更新，立委林宜瑾得知邀請營建署和台南市工務局上午會勘，營建署長吳欣修認為該路段有改善必要， 近3千萬源改善經費將獲得補助。

林宜瑾立委邀請營建署南下會勘，營建署長吳欣修到場，台南市工務局副局長陳世仁共同會勘。其中永大路永康永大路的路面改善工程，預估總經費約2千9百萬元，將優先改善道路龜裂問題。

林宜瑾立委表示，爭取前瞻2.0道路工程，就是要讓居民「有感」。永大路是居民上下班生活的重要道路，確實有改善的必要，要求營建署盡快完工，給居民一條安穩的回家路。

台南永康主幹道永大路龜裂，立委林宜瑾邀營建署長吳欣修會勘改善。記者周宗禎／攝影
台南永康主幹道永大路龜裂，立委林宜瑾邀營建署長吳欣修會勘改善。記者周宗禎／攝影

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