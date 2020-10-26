台南永康主幹道永大路龜裂 立委邀營建署會勘可望改善
台南市永康區永大路三段連接台一線路段路面老舊龜裂，台南市政府因「前瞻2.0」上路提計畫爭取補助更新，立委林宜瑾得知邀請營建署和台南市工務局上午會勘，營建署長吳欣修認為該路段有改善必要， 近3千萬源改善經費將獲得補助。
林宜瑾立委邀請營建署南下會勘，營建署長吳欣修到場，台南市工務局副局長陳世仁共同會勘。其中永大路永康永大路的路面改善工程，預估總經費約2千9百萬元，將優先改善道路龜裂問題。
林宜瑾立委表示，爭取前瞻2.0道路工程，就是要讓居民「有感」。永大路是居民上下班生活的重要道路，確實有改善的必要，要求營建署盡快完工，給居民一條安穩的回家路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言