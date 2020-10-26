聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／黃偉哲為了國道標示摃中央 高公局決定再改一次
高速公路國道1號台南路段交流道最近名稱變更，但民眾卻認為看不懂，引發民怨，台南市長黃偉哲今天也為此再度摃上中央，表示高公局在變更前未與地方商議，搞掉民怨四起卻讓市府「揹黑鍋」，而且也看不出來用了2、30年的名稱「有改的必要嗎？」
對此，高公局也立即因應，上午發出聲明，表示將再修改已變更的名稱，從最早的「永康／台南、大灣、台南」，改為「中正北路、復興路、中山路」，再改為「永康／台南北區、大灣、仁德」的最新版本，以呼應民意。
但是民眾對此還是有疑問，「台南北區？交流道下方分明就是永康區，離北區還有很大段的距離，為何是北區？」、「高公局到底有沒有看地圖啦」、「愈看愈不懂了」
高公局指出，國1台南市境內交流道出口預告標誌將陸續更新為路街名標示，但因為南部民眾普遍反映原地名標示較為清楚，經檢討決定仍回復原區名標誌。
但台南升格為直轄市後，確實永康、大灣及台南交流道均位於台南市區，故高公局預計依交流道所通往之行政區名，將原出口預告標誌標示「台南」地名調整為「台南北區」或「台南東區」；另相關「台南」之地名方向指示標誌，亦將維持或配合調整為「仁德」等具代表性區名。
高公局表示，台南市境內交流道出口預告標誌內容，配合台南市區名進行調整，而造成民眾混淆的路街名標示方式，將俟未來需要時再處理，未來的指示標誌內容擬定，也會在加強與在地溝通後，才會拍板及施作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言