獨／黃偉哲為了國道標示摃中央 高公局決定再改一次

高速公路國道1號台南路段交流道最近名稱變更，但民眾卻認為看不懂，引發民怨，台南市長黃偉哲今天也為此再度摃上中央，表示高公局在變更前未與地方商議，搞掉民怨四起卻讓市府「揹黑鍋」，而且也看不出來用了2、30年的名稱「有改的必要嗎？」

對此，高公局也立即因應，上午發出聲明，表示將再修改已變更的名稱，從最早的「永康／台南、大灣、台南」，改為「中正北路、復興路、中山路」，再改為「永康／台南北區、大灣、仁德」的最新版本，以呼應民意。

但是民眾對此還是有疑問，「台南北區？交流道下方分明就是永康區，離北區還有很大段的距離，為何是北區？」、「高公局到底有沒有看地圖啦」、「愈看愈不懂了」

高公局指出，國1台南市境內交流道出口預告標誌將陸續更新為路街名標示，但因為南部民眾普遍反映原地名標示較為清楚，經檢討決定仍回復原區名標誌。

但台南升格為直轄市後，確實永康、大灣及台南交流道均位於台南市區，故高公局預計依交流道所通往之行政區名，將原出口預告標誌標示「台南」地名調整為「台南北區」或「台南東區」；另相關「台南」之地名方向指示標誌，亦將維持或配合調整為「仁德」等具代表性區名。