夜市也很環保 台南復華夜市減油煙、使用重複清洗餐具

逛夜市是許多人的日常，但也經常產出大量垃圾。台南市環保局表示，在永康區復華夜市推行環保夜市，已有9成小吃攤商響應，內用均採重複清洗的餐具。現場還有環保餐具、環保袋租賃。在復華夜市以自備或租賃的環保餐具享用餐飲，可參加蓋章集點，滿20點換日式環保餐具盒組一組。

復華夜市約有50多攤，小吃占9成少有重覆，環保局輔導夜市管委會協助部分經營燒烤、炸類的攤商，加裝可減少油煙汙染的附掛式靜電處理機，希望更多夜市攤商裝設，改善夜市空氣品質。

市長黃偉哲表示，多數夜市為了方便，往往採用免洗塑膠類餐具，社區型的復華夜市攤商以小吃、美食為主，願意配合政府推動環保夜市落實減碳與減塑，令人欣慰，期待台南有更多夜市響應，一掃夜市易髒亂的傳統刻板印象。