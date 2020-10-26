快訊

萬年考生花7年考上書記官 兩年後又出現在考場大吐苦水

評／數字背後的「血汗司法」，遙不可及的「精緻偵查」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜市也很環保 台南復華夜市減油煙、使用重複清洗餐具

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南復華夜市重採複清洗餐具，推環保餐具租賃。圖／台南市環保局提供
台南復華夜市重採複清洗餐具，推環保餐具租賃。圖／台南市環保局提供

夜市是許多人的日常，但也經常產出大量垃圾。台南市環保局表示，在永康區復華夜市推行環保夜市，已有9成小吃攤商響應，內用均採重複清洗的餐具。現場還有環保餐具、環保袋租賃。在復華夜市以自備或租賃的環保餐具享用餐飲，可參加蓋章集點，滿20點換日式環保餐具盒組一組。

復華夜市約有50多攤，小吃占9成少有重覆，環保局輔導夜市管委會協助部分經營燒烤、炸類的攤商，加裝可減少油煙汙染的附掛式靜電處理機，希望更多夜市攤商裝設，改善夜市空氣品質。

市長黃偉哲表示，多數夜市為了方便，往往採用免洗塑膠類餐具，社區型的復華夜市攤商以小吃、美食為主，願意配合政府推動環保夜市落實減碳與減塑，令人欣慰，期待台南有更多夜市響應，一掃夜市易髒亂的傳統刻板印象。

環保局表示，消費者在環保夜市小吃攤商內所用的重複清洗餐具，都會交由專業的業者清洗、消毒，洗後的餐具會在夜市下一次營業前送交給攤商，不必擔心清潔衛生等問題。

台南復華夜市重採複清洗餐具，推環保餐具租賃。圖／台南市環保局提供
台南復華夜市重採複清洗餐具，推環保餐具租賃。圖／台南市環保局提供
台南復華夜市重採複清洗餐具，推環保餐具租賃。圖／台南市環保局提供
台南復華夜市重採複清洗餐具，推環保餐具租賃。圖／台南市環保局提供

夜市 餐具

延伸閱讀

蘆洲警深夜聯合環保局稽查 開罰10輛改裝噪音車

氣炸鍋真健康？油煙空汙是油鍋13倍

亞股基金長線旺 搶先卡位

正修盃全國咖啡賽名次出爐 復華中學選手奪冠

相關新聞

獨／黃偉哲為了國道標示摃中央 高公局決定再改一次

高速公路國道1號台南路段交流道最近名稱變更，但民眾卻認為看不懂，引發民怨，台南市長黃偉哲今天也為此再度摃上中央，表示高公...

循著殘存瓦陶找出笨港史座標 林永村捐出畢生珍藏展

一片殘瓦、一塊斷陶全是他畢生的典藏！雲林縣笨港文教基金會前執行長林永村，一生追尋笨港文化，年輕時曾追著載運廢土的卡車，半...

高速公路閘道新標示引發爭議 台南運將另有看法

高速公路局將國道1號永康、大灣及台南交流道等路牌標示改為與交流道銜接的台南市中正北路、復興路、中山路路名為標示，引發許多...

雲林警局虎尾、西螺、北港分局長換人 新人今走馬上任

雲林縣警察局今天舉行卸新任分局長聯合布達交接典禮，副縣長謝淑亞代表縣長張麗善肯定新任分局長的工作、學識、經歷等方面表現，...

夜市也很環保 台南復華夜市減油煙、使用重複清洗餐具

逛夜市是許多人的日常，但也經常產出大量垃圾。台南市環保局表示，在永康區復華夜市推行環保夜市，已有9成小吃攤商響應，內用均...

國1台南3交流道標示突改名 林佳龍：一頭霧水

國道1號台南3個交流道出口標示突然從地名改為路名，引來網路一片罵聲，交通部長林佳龍今天在立委林俊憲臉書留言說，他是台南女...

雲林愛老眼鏡 朱立倫：明年添萬副

雲林縣去年引進一萬副「愛老眼鏡」，供縣內65歲以上長者免費配，獲熱烈回響，今年配鏡已達6成，縣長張麗善昨天邀新北市前市長...

鄉野奇譚／白骨託夢 新化孤魂終得安置

高雄忠孝同修會多年前曾找上前台南新化鎮公所，指有無主孤魂託夢，在新化第一公墓內曝屍荒野，希望代為撿骨處理善後；當時公所人...

國1台南段出口改標路名 民眾看嘸

交通部高速公路局最近修改國道1號台南段的交流道標示，原本標示的是出口地區，更新標示為路名，有民眾表示「更看不懂」，高公局...

新聞眼／「鶯料理」蛻變景點 老眷舍不行嗎？

台南北區區公所日前以會議表決方式，決議拆除兩棟1960年代興建至今的老眷舍，老眷舍是否該保留仍有討論空間，但運用現場表決...

台南三分子2眷舍 保留多年突喊拆

台南三分子日軍射擊場為市定遺址，附近自治新村還留下兩棟眷舍，經部分眷戶及文史工作者爭取後，保留至今，但北區區公所本月16...

台南老眷舍遭表決拆除 文史人士抗議靠突襲行多數暴力

台南市北區區公所16日針對三分子日軍射擊場周邊綠地環境整理召開會議，會中經由表決通過將拆除兩棟1961年興建至今自治新村...

熱門新聞

苗栗縣工業會龍頭余增國車禍死亡 地方錯愕與不捨

降速今照常有2機車摔車 網友譏彰化139線改徒步區

退休師違建2層竟裝鐵門阻拆 拆除大隊搭鷹架爬4樓「攻頂」

彰化八卦山神秘「雙塔」 儲水8萬噸是救急活水

桃園綠線捷運動工縮減車道 民怨回家路遙遠

全嘉市唯一機器人主題公園 讓孩子角色扮演漫遊太空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。