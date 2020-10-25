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全嘉市唯一機器人主題公園 讓孩子角色扮演漫遊太空

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市政府在番仔溝公園更新遊具和地墊。圖／市府提供
嘉義市政府在番仔溝公園更新遊具和地墊。圖／市府提供

嘉義市政府在番仔溝公園新設機器飛碟遊具、全市最大沙坑、三人同行跳格子設施，並鋪設人工草皮、更新遊具地墊，以主題式色塊、機器人步道串連各區域，總經費計450萬元，今年9月底竣工，將於11月1日重新對外開放，成為全嘉義市第一座以機器人為主題的帶狀全齡遊戲場。

嘉義市建設處表示，以酷炫機器人為主題，新設機器飛碟遊具是攀爬與滑梯的共構設施，可讓孩童角色扮演，想像自己正搭上飛碟漫遊外太空，並設置色彩鮮明的無縫地墊，讓整個區域顯現繽紛色彩與活力。

另外全市最大的沙坑設施直徑達7公尺，藉由公園位於垂楊大橋下的橋面遮蔭優勢打造沙坑，周圍以色彩交替的顏色配置，並增設洗腳池，提供民眾遊憩後使用。

跳格子區域則設計可同時三人一起玩，彷彿回到復古年代的兒時記憶，跳格子設施外圍區域以不同色彩呼應公園的酷炫機器人主題。此區域同時也是說故事團體的使用場地，未來將可提供更多元的使用選擇。

建設處長陳光興表示，同仁腦力激盪創意出將新設的遊具跟既有的遊戲場、體健設施利用橋的遮陽效果創造出讓嘉義市大小朋友可以在出大太陽的晴天下，有一幸福全齡遊樂場所，攜家帶眷享受幸福快樂滿滿的遊憩樂趣。

建設處指出，全區主題式步道引導，地面上還呈現不同色塊，以及小朋友油漆彩繪機器人主題步道的設計，串連整個園區的舊有與新設遊具，更展現孩童的無限設計與想像力，讓人走在步道上，忍不住想拿出手機與地面上的馬賽克風格、童趣機器人來張自拍合照。

市府預計民國110到111年將全面改善嘉義市公園遊具，並將於北香湖公園及中央廣場設全齡式共融遊具，打造全齡共享，世代宜居的城市新願景。

嘉義市政府在番仔溝公園以機器人圖樣串連新設遊具。圖／市府提供
嘉義市政府在番仔溝公園以機器人圖樣串連新設遊具。圖／市府提供
嘉義市政府在番仔溝公園新設機器飛碟遊具，讓孩子角色扮演漫遊太空。圖／市府提供
嘉義市政府在番仔溝公園新設機器飛碟遊具，讓孩子角色扮演漫遊太空。圖／市府提供
嘉義市政府在番仔溝公園新設機器飛碟遊具，讓孩子角色扮演漫遊太空。圖／市府提供
嘉義市政府在番仔溝公園新設機器飛碟遊具，讓孩子角色扮演漫遊太空。圖／市府提供

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