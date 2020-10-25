分秘夜蛾危害台東稻作 南市超前部署監控

台東縱谷地區二期水稻將收割，近來傳出分秘夜蛾危害，估計逾百公頃農田稻葉遭幼蟲啃食影響收成，台南市長黃偉哲表示，雖然台南地區尚未傳出，但須超前部署，要求農業局持續監控，提醒農民防範，造成農作損失。

台南區農業改良場表示，分秘夜蛾，屬夜行性昆蟲，白天躲藏在稻子底部，晚上才爬上稻梗啃食，妨害稻穀入漿，並阻礙稻作行光合作用，最終會影響收成。目前台南地區尚未有通報分秘夜蛾危害，會持續監測，若是農民要使用藥劑防範蟲害，建議採用螟蟲類藥劑，且要注意用藥安全採收期，避免農藥殘留問題。

台南市政府農業局長謝耀清說，正值季節轉換，田間夜蛾類害蟲密度提高，除分秘夜蛾，常見危害夜蛾有斜紋夜蛾及甜菜夜蛾，皆為雜食性，由於這兩種夜蛾幼蟲食量極大，會大量啃食植株心梢及葉片，阻礙作物的正常生長，影響產量及品質，要注意加強防治。

農業局提醒農民，若需使用藥劑防治，可參考植物保護資訊系統，或到台南區農業改良場網站「農作物登記用藥」點選所種植的作物選用登記藥劑。