雲林斗六雙子星戲院回來了？ 7旬老畫師一筆成真

雲林斗六雙子星戲院是當地知名二輪片戲院，更是不少斗六人看電影的首選之地。擅長畫電影看板的老師傅王剛毅曾接手經營數年，畫看板、賣票、帶位及放膠捲都自己來，約6年前地主將產權收回後，戲院倒閉，王剛毅順勢退休，平時過著閒雲野鶴般生活，日前他收到合作邀請，重拾畫筆畫看板，今天掛上行啟紀念館旁警察宿舍外牆，讓觀眾宛如重回昔日電影街。

王剛毅回憶，開業超過40年的雙子星戲院，曾是斗六唯一電影院，乘載許多人的共同回憶，不過後來因數位電影衝擊及產權問題，已停業約6年。雖然重心沒了，但生活仍過得自在，王剛毅退休後常到住家附近的行啟紀念館周邊整理環境，加上新的營運團隊行啟悠居進駐，這區歷史建物彷彿重獲新生。

行啟悠居營運總監丁怡晴在一段時日的閒談中認識王剛毅，興起邀他一起加入活化行啟紀念館周邊的念頭；今年首度以防空洞及警察宿舍兩場景為主，放映雲林在地紀錄片，並掛上王剛毅的手繪電影看板，供遊客閱覽當代情景，感染懷舊氣息。

睽違多年再拾起畫筆，今年71歲的王剛毅寶刀未老，一幅畫僅需8小時即可繪成，且不僅構圖比例精確，看板人物神韻也刻畫的栩栩如生。王剛毅今天將「何日君再來」、「兒子的大玩偶」兩部華語電影看板掛上牆，馬上吸引民眾駐足拍照留念。

「經過時嚇一大跳，以為雙子星戲院復活了！」35歲江先生說，求學時期幾乎常與朋友約到雙子星看二輪片，依稀記得「二部只要80元，很便宜！」；31歲陳小姐說，「人生看的第一部電影就在雙子星，這是我們家族休閒娛樂的共同記憶」。