快訊

查到了！潛逃大陸29歲通緝犯 寄槍恐嚇留言威脅詹江村

日職／張奕對羅德5局失7分 吞本季第3敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

志工送暖 台南勞工局揪團為將軍區職災修屋

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府勞工局結合各職業工會長期為南市職災、弱勢勞工修屋，改善當事人居處環境。記者謝進盛／翻攝
台南市政府勞工局結合各職業工會長期為南市職災、弱勢勞工修屋，改善當事人居處環境。記者謝進盛／翻攝

台南市政府勞工局長期結合工會為南市職災、弱勢勞工修屋，透過修繕志工利用平假日期間齊心協助房屋修繕，改善當事人居處，希望用愛心讓台南成為「宜居想居」溫暖城市。

57歲將軍區吳姓職災勞工，民國106年不幸自工程車摔落撞到頭部變成植物人，家中年邁母親一人獨居，住家破舊已經出現天花板破損、管線老舊與採光通風不佳等窘態，台南市政府勞工局結合修繕志工、將軍區公所投入修繕。

修繕志工團在接獲里長通報後，9月二度評估現場，10月19日陸續由電氣、泥水、金屬、鋁製品工會分別開始進行施工前斷電作業、屋瓦、天花板拆除與屋頂鋼板重新施工，今安排電氣工會再次進場進行電線管線更新配置施工。

勞工局王鑫基局長表示，感謝志工夥伴和民間團體一直與勞工局站在一起，也感謝北門清潔隊辛勞付出協助清運廢棄物，目前已完成124戶職災、弱勢勞工家庭重建。

勞工局說，自2013年底開始替職災勞工修繕房屋，開全台之先，結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、木工業、泥水業、油漆業、電氣業、金屬製造業、鋁製品製造業與餐飲產業工會志工們發揮所長、協助弱勢勞工家庭房屋修繕，甚至擴大到弱勢民眾、原住民，近日在副總統賴清德牽線，將台南成功的經驗傳承至屏東、高雄與嘉義，跨出南市擴大服務範圍。

延伸閱讀

移工入境驟減八成 中市勞工局擴增檢疫所加速流量

國泰航空拒就新合約談判 不簽就解雇

企業未足額進用身障者零開罰 新北籲中央少一人繳4萬7

高市晚晴協會涉及要求社工回捐 勞工局依法裁處

相關新聞

雲林斗六雙子星戲院回來了？ 7旬老畫師一筆成真

雲林斗六雙子星戲院是當地知名二輪片戲院，更是不少斗六人看電影的首選之地。擅長畫電影看板的老師傅王剛毅曾接手經營數年，畫看...

志工送暖 台南勞工局揪團為將軍區職災修屋

台南市政府勞工局長期結合工會為南市職災、弱勢勞工修屋，透過修繕志工利用平假日期間齊心協助房屋修繕，改善當事人居處，希望用...

影／總獎金45萬 西拉雅飛車趣力拚冠軍20萬獎金

西拉雅國家風景區管理處舉辦的「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」，今在走馬瀨農場登場，今年報名隊伍再創新高，主辦單...

影／翁章梁向黃子佼下戰帖？ 原來是宣傳旅展

嘉義縣文化觀光局官方臉書今天發布縣長翁章梁向三金典禮主持人黃子佼下戰帖的影片，影片中提及縣府將參加「2020 ITF台北...

時尚爺奶登台 張麗善攜朱立倫看秀：愛老眼鏡明年還有

「一鏡在手」爺奶變身時尚潮麻豆秀自信！雲林縣去年開始引進首波萬付「愛老眼鏡」，供縣內65歲以上長者免費配，即獲得熱烈迴響...

將建醮 永康大灣南巡宮續推低收入家庭微型保險

台南市永康區大灣南巡宮與南巡慈善功德會，今聯合舉辦永康區低收入家庭微型保險續保捐贈暨物資捐贈活動，有永康區近700名低收...

紀念因病過世母親 台南藥師自辦捐血活動長達1/4世紀

原本是母親過世後感嘆生命的善舉，沒想到持續了25年，台南市中西區中正路上的田邊藥局，連續25年舉辦捐血活動，每年此時都有...

台南歸仁仁壽宮熱心公益 捐贈打火兄弟救災裝備

鑑於消防救災勤務需要，台南市歸仁區仁壽宮，今天捐贈消防局空氣呼吸器氣瓶背架各25組及1批救災裝備器材，包括正壓排煙機、救...

大林慈濟首位「男」丁格爾：照顧患者須學會包容不完美

嘉義縣大林慈濟醫院首位男性護士郭仁哲民國89年到醫院報到，因是首位男護士，護理部主任安排他至精神科病房任職，至今已20多...

北台南家扶另類約會 認養人與受助兒童相見歡

北台南家扶中心今上午在走馬瀨農場舉辦「2020愛你 愛你，好家再有你(台語發音：好加再有你)」認養人與受助兒童相見歡活動...

栽種文旦近30載 他獲農委會年度「產銷履歷達人」殊榮

台南市麻豆區柚農郭秋寶栽種文旦近30年，致力推動產銷履歷制度，榮獲農委會109年度「產銷履歷達人」殊榮，由主委陳吉仲親自...

鐵漢故事／湯閔全 與死神搶人17年

高大壯碩的消防隊救護員湯閔全，笑起來宛如鄰家大哥哥般親切，高中時曾搶救過掉入水溝的老爺爺，高中畢業後憑自己一股傻勁和熱血...

熱門新聞

苗栗11歲少年出養到美國 養父母家的小烏龜打動了他

影／女DJ好辣強波電翻和平島 原來是亞洲百大DJ藍星蕾

期待的金雞母 今讓台東縣府背債

回應美麗灣仲裁結果 前台東縣長黃健庭：註定三輸結局

爭議13年…美麗灣仲裁出爐 台東縣府6.29億買回

又見買口罩大排長龍！ 彰化釩泰口罩義賣湧500人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。