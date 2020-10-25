志工送暖 台南勞工局揪團為將軍區職災修屋

台南市政府勞工局長期結合工會為南市職災、弱勢勞工修屋，透過修繕志工利用平假日期間齊心協助房屋修繕，改善當事人居處，希望用愛心讓台南成為「宜居想居」溫暖城市。

57歲將軍區吳姓職災勞工，民國106年不幸自工程車摔落撞到頭部變成植物人，家中年邁母親一人獨居，住家破舊已經出現天花板破損、管線老舊與採光通風不佳等窘態，台南市政府勞工局結合修繕志工、將軍區公所投入修繕。

修繕志工團在接獲里長通報後，9月二度評估現場，10月19日陸續由電氣、泥水、金屬、鋁製品工會分別開始進行施工前斷電作業、屋瓦、天花板拆除與屋頂鋼板重新施工，今安排電氣工會再次進場進行電線管線更新配置施工。

勞工局王鑫基局長表示，感謝志工夥伴和民間團體一直與勞工局站在一起，也感謝北門清潔隊辛勞付出協助清運廢棄物，目前已完成124戶職災、弱勢勞工家庭重建。

勞工局說，自2013年底開始替職災勞工修繕房屋，開全台之先，結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、木工業、泥水業、油漆業、電氣業、金屬製造業、鋁製品製造業與餐飲產業工會志工們發揮所長、協助弱勢勞工家庭房屋修繕，甚至擴大到弱勢民眾、原住民，近日在副總統賴清德牽線，將台南成功的經驗傳承至屏東、高雄與嘉義，跨出南市擴大服務範圍。