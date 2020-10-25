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影／總獎金45萬 西拉雅飛車趣力拚冠軍20萬獎金

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
西拉雅飛車趣今在走馬瀨農場登場，參賽選手使出渾身解數爭取佳績。記者謝進盛／攝影
西拉雅飛車趣今在走馬瀨農場登場，參賽選手使出渾身解數爭取佳績。記者謝進盛／攝影

西拉雅國家風景區管理處舉辦的「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」，今在走馬瀨農場登場，今年報名隊伍再創新高，主辦單位提供總獎金45萬元，第一名可獨得20萬元，吸引大批鄉親到場加油，會場熱鬧滾滾。

這項活動邁入第七屆，已在南台灣掀起無動力造型車創意熱潮，台南市長黃偉哲、立委郭國文、雲嘉南風管處長許主龍、台南市農會總幹事吳正仁等人也到場，為選手加油打氣。

現場賽道全長400公尺，設置五道關卡，所有選手從約2米高起跑台出發，全速衝向跳台區，考驗著選手車輛堅固性；中間須通過堊地峽谷的斜坡，這一關被戲稱為「魔王關卡」，超過45度斜坡設計，選手們無不戰戰兢兢的駕駛；接著是依西拉雅轄內著名景觀道路─175咖啡公路所設計，需要高超駕駛技術來閃過S型彎道上重重障礙物，選手只要順利將造型車停妥在芒果停車格內，就能獲得玉井有間冰舖的芒果冰一碗。

遊客表示，活動除可以觀賞車手們瘋狂創意，感受現場從賽道上斜坡一路衝刺而下，穿越重重關卡抵達終點臨場感。現場草原上有迪卡儂體驗區和街頭物理實驗室闖關活動，讓小朋友玩得很開心。

西拉雅風管處長許主龍表示，今年報名隊伍創新高且競爭激烈，連美食旅遊指標節目食尚玩家也組隊參加，希望未來能夠朝向更多元可能發展，透過活動帶動周邊景點觀光發展。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處官方網站：https://www.siraya-nsa.gov.tw/

西拉雅趣飛車官方臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/sirayagocrecar/

西拉雅趣飛車官方網站 http://www.sirayagocrecar.com/

西拉雅飛車趣今在走馬瀨農場登場，參賽選手使出渾身解數爭取佳績。記者謝進盛／攝影
西拉雅飛車趣今在走馬瀨農場登場，參賽選手使出渾身解數爭取佳績。記者謝進盛／攝影
西拉雅飛車趣今在走馬瀨農場登場，台南市長黃偉哲（揮旗者）等人為選手打氣、加油。記者謝進盛／攝影
西拉雅飛車趣今在走馬瀨農場登場，台南市長黃偉哲（揮旗者）等人為選手打氣、加油。記者謝進盛／攝影
西拉雅飛車趣今在走馬瀨農場登場，參賽選手使出渾身解數爭取佳績。記者謝進盛／攝影
西拉雅飛車趣今在走馬瀨農場登場，參賽選手使出渾身解數爭取佳績。記者謝進盛／攝影
西拉雅飛車趣今在走馬瀨農場登場，參賽選手使出渾身解數爭取佳績。記者謝進盛／攝影
西拉雅飛車趣今在走馬瀨農場登場，參賽選手使出渾身解數爭取佳績。記者謝進盛／攝影
西拉雅飛車趣今在走馬瀨農場登場，400公尺長賽道，考驗選手駕馭飛車能力。記者謝進盛／攝影
西拉雅飛車趣今在走馬瀨農場登場，400公尺長賽道，考驗選手駕馭飛車能力。記者謝進盛／攝影

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