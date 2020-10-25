影／翁章梁向黃子佼下戰帖？ 原來是宣傳旅展

嘉義縣文化觀光局官方臉書今天發布縣長翁章梁向三金典禮主持人黃子佼下戰帖的影片，影片中提及縣府將參加「2020 ITF台北國際旅展」，邀黃子佼11月1日一起現場直播，翁章梁還淡定端出嘉義朴子鴨肉飯「呷鴨肉飯等你！」，回應最近的「滷肉飯之戰」，引起網路熱議。

翁章梁表示，日環食曾與黃子佼直播，當時吸引高達39萬人次觀看，這次他抓包黃子佼10月21日出沒在嘉義高鐵站打卡，因此立刻派人送戰帖給他，期待再次同台會擦出新的火花。戰帖中表示，11月1日上午11點，台北國際旅展嘉義縣展館，不見不散！黃子佼也回應，「沒問題，我們台北見」。

翁章梁說，今年因疫情國人無法出國，是推廣嘉義觀光的絕佳時機，指示文化觀光局參加「2020 ITF台北國際旅展」行銷嘉義的旅遊景點及特色，也宣傳將於11月底舉辦的「嘉義博茶會」及元旦「阿里山日出印象音樂會」。

翁章梁表示，今年台北國際旅展時間為10月30日至11月2日，正值嘉義新品種哈密瓜「極光歐若拉」的秋季採收期，旅展現場將進行限時、限地、限量開賣，歐若拉甜度高達14度以上，口感爽脆帶有焦糖香氣，保證吃過的遊客都會想再吃。