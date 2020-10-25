時尚爺奶登台 張麗善攜朱立倫看秀：愛老眼鏡明年還有

「一鏡在手」爺奶變身時尚潮麻豆秀自信！雲林縣去年開始引進首波萬付「愛老眼鏡」，供縣內65歲以上長者免費配，即獲得熱烈迴響，今年萬付配鏡已達6成；雲林縣長張麗善今天邀前新北市長、同時為銀光未來創新協會創辦人朱立倫，在重陽節這天共同見證推展成果，朱立倫也宣布，再引資源挹注明年的萬付眼鏡，加速腳步普及配鏡率。

縣府社會處今天為4位爺奶改造，經過環球科技大學時尚造型設計系師生巧手變裝，各個成為「最潮爺奶」走台步、秀眼鏡，縣長張麗善、新北市前巿長朱立倫、社會處長林文志、衛生局長曾春美及縣內29家驗光師皆在台下欣賞這場時尚秀，開心笑得合不攏嘴。

登上伸展台的4位爺奶周清源、田村恭、余翠蓉、鄭林惠美皆是臥虎藏龍的民間高手；周清源除是虎尾鎮老人會現任理事長，也是虎尾鎮毛巾業者設廠打拚第一代；田村恭為專業藥師，投入西螺愛心慈善會公益活動20多年，目前專注發展長青食堂及樂齡學習中心，推展老人福利業務。

年少時自水林鄉來到斗六市求學的余翠蓉，除在斗六地區推廣彩妝技術多年，現更與其子、雲林縣議員林岳璋投身公益，擔任多處機關單位志工，並常於社區大學精進才藝；網紅亞亞Siera的時尚阿嬤鄭林惠美退休後學習國標舞，不只跳摩登舞，更喜歡跳拉丁舞， 現為專業國標舞老師。

「雲林爺奶的樂齡生活相當時尚又精彩！」朱立倫不禁讚嘆地說，正因為爺奶也有各自喜好的休閒活動，「工欲善其事，必先利其器」有一付看得清、認得明的老花眼鏡絕對是必然，朱立倫表示，第三年的萬付眼鏡經費也即將到位，希望能加緊腳步，為全縣爺奶完成配鏡。

張麗善表示，雲林縣65歲以上人口為12萬8千人，首波愛老眼鏡去年度全數配鏡完成，完成率100%；今年再獲前新北市長朱立倫媒合，募集善心人士捐贈第二萬付免費老花眼鏡經費，透過社團法人銀光未來創新協會協助引介，及縣內29家驗光所贊助並提供配鏡服務，目前配鏡率達6成，至年底前還有4千付名額。