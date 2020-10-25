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將建醮 永康大灣南巡宮續推低收入家庭微型保險
台南市永康區大灣南巡宮與南巡慈善功德會，今聯合舉辦永康區低收入家庭微型保險續保捐贈暨物資捐贈活動，有永康區近700名低收入戶受惠，地方傳為美談。
大灣南巡宮主委李榮泰表示，永康區低收入家庭微型保險進入第二年，由去年約400名增加至672名，受保低收入者，由南巡慈善功德會提供辦理為期一年、保額30萬的微型保險，每年每人只需150元保費，如發生意外因身故或者殘廢陷入經濟困頓，廟方善用各方香油緣金所進行社會預防救助，協助政府解決並保障低收入戶基本生活需求。
大灣南巡宮今也宣布成立「辛丑年金籙謝恩祈安五朝建醮委員會」，會中安排主祀吳府三王主題曲暨詞曲作者、主唱人授權發表暨簽證典禮，由花東縱谷國家風景區管理處副處長莊名豪、七股大文國小退休校長王明凱、歌手郭怡荌等人為大灣南巡宮填寫創作宮歌及主唱，郭怡荌展現好歌喉嘹亮，台下也輕打節拍傳唱，歌曲音檔連結https://vimeo.com/465377799
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