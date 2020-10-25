紀念因病過世母親 台南藥師自辦捐血活動長達1/4世紀

原本是母親過世後感嘆生命的善舉，沒想到持續了25年，台南市中西區中正路上的田邊藥局，連續25年舉辦捐血活動，每年此時都有固定的老面孔來到藥局參與，大家也因此成為朋友，市長黃偉哲今天趕到現場，感謝藥師蘇峰增的善行。

活動今天在藥局前吸引大批民眾排隊捐血，活動將持續一整天。

黃偉哲表示，田邊藥局舉辦捐血活動25年來，堪為熱心公益的典型範例，也是社會公益的里程碑，不僅讓許多市民朋友獲得幫忙，成為其他有心投入公益或捐血的民眾的管道，長期以來更有許多民眾共襄盛舉，挽起袖子捐出熱血，感謝捐血中心長期的支持與協助，讓公義得以昭顯，證明台南是座有愛與溫暖的城市。

田邊藥局藥師蘇峰增表示，多年來都是自費籌辦捐血活動，今年因藥局的營收減少，原欲考慮停辦，然而見到疫情影響血庫的存量，顧念到需要熱血救命的民眾，決意持續舉辦，讓生病或手術的民眾不愁無血可用。

田邊藥局的捐血活動最初因蘇峰增為紀念因病過世的母親，感嘆人生漫長若罹病痛吃藥無數，不及有一身健康的血液，決定利用結餘的喪葬費辦捐血活動，25年來成為藥局每年例行的公益行動，1/4個世紀的善行讓捐血中心的人員與固定前往捐血的熱血人士也都成為老朋友，過程中也曾有想停辦的念頭，但愈辦愈久就愈捨不得停下來。