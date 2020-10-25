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台南歸仁仁壽宮熱心公益 捐贈打火兄弟救災裝備

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市歸仁區仁壽宮主委張鈴宏（左），代表該宮捐贈救災器材，由市長黃偉哲（中）及消防局副局長梁全順（右）代表接受。記者黃宣翰／攝影
台南市歸仁區仁壽宮主委張鈴宏（左），代表該宮捐贈救災器材，由市長黃偉哲（中）及消防局副局長梁全順（右）代表接受。記者黃宣翰／攝影

鑑於消防救災勤務需要，台南市歸仁區仁壽宮，今天捐贈消防局空氣呼吸器氣瓶背架各25組及1批救災裝備器材，包括正壓排煙機、救助頭盔、照明燈、及防毒面罩等，總價值180萬元，提供給消防局外勤同仁救災使用。消防局今天中午在仁壽宮舉辦捐贈儀式，市長黃偉哲頒感發謝獎狀，感謝仁壽宮造福人群的慈善義舉。

歸仁仁壽宮，供奉主神為保生大帝，據台灣府志記載，該宮創建於明鄭時期，宮內主祀保生大帝至今已三百餘年，靈驗異常，地方人士多獲帝佑，充分結合社區與宗教力量，為引領善良社會風氣的標竿，先前曾捐贈過「保生大帝1號」救護車給歸仁消防分隊，有效提升歸仁地區危急傷病患到院前急救成功率，讓民眾生命安全獲得更多保障。

黃偉哲表示，市府非常注重消防人員救災安全，已編列採購第2套消防衣，且建立消防衣除汙機制、成立救災安全設備實驗室，救災裝備空氣呼吸器背架、氣瓶及面罩個人化等項目，都是為了保障消防人員的救災安全，以利做為未來制定災害搶救方針的改進參考。

消防局副局長梁全順表示，歸仁仁壽宮聽聞消防局在救災裝備上有缺乏，隨即捐贈空呼吸器氣瓶背架及救災裝備器材1批，包括排煙機、照明燈和救助頭盔等，善行足為社會公益之典範，面對需求消防局仍以開放態度歡迎各界提供，一同建立安全消防救災環境。

台南市歸仁區仁壽宮捐贈消防救災器材，今天舉行捐贈儀式。記者黃宣翰／攝影
台南市歸仁區仁壽宮捐贈消防救災器材，今天舉行捐贈儀式。記者黃宣翰／攝影

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