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大林慈濟首位「男」丁格爾：照顧患者須學會包容不完美

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣大林慈濟醫院首位男性護士郭仁哲現在還在大林慈濟醫院為身心科病患服務。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣大林慈濟醫院首位男性護士郭仁哲現在還在大林慈濟醫院為身心科病患服務。圖／大林慈濟醫院提供

嘉義縣大林慈濟醫院首位男性護士郭仁哲民國89年到醫院報到，因是首位男護士，護理部主任安排他至精神科病房任職，至今已20多年，郭仁哲表示，重度憂鬱病人就像戴著灰色的眼鏡，眼前的世界充滿了悲傷與無望感，照顧者如能留下一些空白，包容不完美，轉而欣賞能做到的，才能有更多快樂。

郭仁哲表示，他是澎湖人，民國89年剛退伍一時找不到工作，剛好大學同學父親有參與大林慈濟醫院興建工程，由同學帶他跨海到醫院面試，當時醫院還未完工，他們找不到大門可以進醫院，幸好遇到從花蓮培訓完回到大林的同仁帶路才順利面試。

郭仁哲記得，一次夜間值班時，遇到位有暴力行為的病人，在病房將東西翻倒後逃逸，病房趕緊通知急診保全攔截，結果病人與保全發生扭打，他接到通知前往處理、溝通，得知病人是酒癮患者，因為睡不好又出現戒斷症狀而情緒失控，溝通過程中病人又突然跑出去，開車衝向急診大門，最後只好報警處理。

郭仁哲起初到醫院工作時，遇到不少困難及阻力，也曾多次萌生想離職的念頭，但他會思考自己想要的是什麼，反覆自我詢問後，堅定自己喜歡幫助人的心，護理工作可以結合興趣與專業，後來也在學姊幫助下，了解傾聽及陪伴的重要性。

郭仁哲說，精神科是照顧心的工作，若是不能照顧好自己的心，就不能有好的照顧品質，唯有先引導自己往更好的方向發展，才能引導病患成為更好的人，雖然護理工作辛苦，但只要保持著奮進的姿態及努力向前的動力，成功的經歷就會越來越多，即便錯過一些機會，但不會錯過自己人生。

嘉義縣大林慈濟醫院首位男性護士郭仁哲民國89年到醫院工作時的青澀模樣。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣大林慈濟醫院首位男性護士郭仁哲民國89年到醫院工作時的青澀模樣。圖／大林慈濟醫院提供

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