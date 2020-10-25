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大林慈濟首位「男」丁格爾：照顧患者須學會包容不完美
嘉義縣大林慈濟醫院首位男性護士郭仁哲民國89年到醫院報到，因是首位男護士，護理部主任安排他至精神科病房任職，至今已20多年，郭仁哲表示，重度憂鬱病人就像戴著灰色的眼鏡，眼前的世界充滿了悲傷與無望感，照顧者如能留下一些空白，包容不完美，轉而欣賞能做到的，才能有更多快樂。
郭仁哲表示，他是澎湖人，民國89年剛退伍一時找不到工作，剛好大學同學父親有參與大林慈濟醫院興建工程，由同學帶他跨海到醫院面試，當時醫院還未完工，他們找不到大門可以進醫院，幸好遇到從花蓮培訓完回到大林的同仁帶路才順利面試。
郭仁哲記得，一次夜間值班時，遇到位有暴力行為的病人，在病房將東西翻倒後逃逸，病房趕緊通知急診保全攔截，結果病人與保全發生扭打，他接到通知前往處理、溝通，得知病人是酒癮患者，因為睡不好又出現戒斷症狀而情緒失控，溝通過程中病人又突然跑出去，開車衝向急診大門，最後只好報警處理。
郭仁哲起初到醫院工作時，遇到不少困難及阻力，也曾多次萌生想離職的念頭，但他會思考自己想要的是什麼，反覆自我詢問後，堅定自己喜歡幫助人的心，護理工作可以結合興趣與專業，後來也在學姊幫助下，了解傾聽及陪伴的重要性。
郭仁哲說，精神科是照顧心的工作，若是不能照顧好自己的心，就不能有好的照顧品質，唯有先引導自己往更好的方向發展，才能引導病患成為更好的人，雖然護理工作辛苦，但只要保持著奮進的姿態及努力向前的動力，成功的經歷就會越來越多，即便錯過一些機會，但不會錯過自己人生。
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