北台南家扶另類約會 認養人與受助兒童相見歡

北台南家扶中心今上午在走馬瀨農場舉辦「2020愛你 愛你，好家再有你(台語發音：好加再有你)」認養人與受助兒童相見歡活動，來自各地51名認養人與64名配對的家扶兒及家人共214人共聚一堂進行愛的連線相見歡，過程溫馨。

來自高雄市認養人張淑禎一早與先生陳國益驅車來現場，急著看看他們認養的6名孩子。

認養孩子來自將軍、鹽水、西港、新市、永康等區，每個孩子背後辛酸故事總讓她心疼，如就讀國一周同學，因爸爸重病纏身，無法穩定工作，更曾經過著有一餐沒一餐日子，幸透過家扶認養制度，才讓父子倆的生活能較穩定。

張淑禎表示，因疫情十分掛念孩子們，看到他們燦爛的笑容，終能放下擔憂心情，而當意外收到孩子們感謝卡時，更難掩內心的激動與笑容。

張淑禎說，會加入認養行列，是因為女兒曾擔任家扶的社工，經常聽女兒談起弱勢兒少的困境，讓他們也想幫幫這些孩子，至今已將近10年，陪著認養的6名孩子日漸成長也是一種喜悅，十分謝謝先生陳國益的支持，每年相見歡，夫妻倆都會儘量排出行程一起來與孩子們「約會」。