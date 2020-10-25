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栽種文旦近30載 他獲農委會年度「產銷履歷達人」殊榮

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
栽種文旦近30載 麻豆柚農郭秋寶（右）獲農委會主委陳吉仲頒發年度「產銷履歷達人」殊榮。圖／台南市政府農業局提供
栽種文旦近30載 麻豆柚農郭秋寶（右）獲農委會主委陳吉仲頒發年度「產銷履歷達人」殊榮。圖／台南市政府農業局提供

台南市麻豆區柚農郭秋寶栽種文旦近30年，致力推動產銷履歷制度，榮獲農委會109年度「產銷履歷達人」殊榮，由主委陳吉仲親自頒獎。

台南市長黃偉哲表示，麻豆文旦種植面積1106公頃，年產量2萬4461公噸，居全台之冠，也是全台最早採收產區，年產值超過8.6億元，是台南重要經濟果樹之一。

黃指出，郭秋寶為「寶柚林」果園園主，也是麻豆區農會果樹產銷班第24班班長，從事文旦栽培管理近30年，照顧果樹非常細心，傳承了2代種植經驗，參加南市文旦大賽屢獲佳績。

農業局長謝耀清說，產銷履歷核心價值包含嚴謹遵循生產規範、第三方驗證與資訊公開等。郭秋寶每年接受農業改良場指導，土壤、農藥施用年年送檢，從果園草木共生到肥料及農藥用量，均有第三方機構檢驗認證，並因應節氣剪枝、疏果、裝袋保護，樣樣不馬虎，種出美味且讓消費者安心購買食用的文旦。

農業局指出，將持續輔導農友及農產品經營業者通過產銷履歷驗證，生產安全、具可追溯性農產品，讓消費者買得安心、吃得安全。

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