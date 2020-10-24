番路鄉柿子節今登場 翁章梁品烏龍茶雪糕讚不絕口

嘉義縣「悠遊番路柿子茶鄉」柿子節，上午在番路鄉農會廣場盛大登場，農會以阿里山青心烏龍茶，獨家開發創意產品，有阿里山清心烏龍茶雪糕、茶雪酪、茶冰淇淋等冰品，帶給民眾全新體驗，擔任冰品代言人，試吃起雪糕的縣長翁章梁讚不絕口，直呼說，「滿口茶香都跟著綿密的雪糕融於嘴中，實在太美味了！」；明天還有展售等活動。

縣長翁章梁、立委陳明文、議長張明達、縣農會總幹事黃貞等貴賓，戴上由柿子串成造型項鍊，手上提著一籃黃澄澄的柿子，如巨星走紅毯般緩緩走進會場，畫面吸睛、場面熱鬧。

縣府和番路鄉農會以「悠遊番路、柿子茶鄉」為主題，行銷柿子品牌，翁章梁邀請民眾作伙來番路採購柿子系列產品，今明兩天活動，規畫精彩舞台表演及走秀、新產品上市發表、好柿試吃評比、鮮柿真空脫澀DIY、隙頂茶文化觀摩、幸福農村聯合成果展及優質農特產品展售促銷等多元動靜態項目。