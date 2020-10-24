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超特別！台南七股篤加國小60年校慶曾經全校學生都姓邱

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市七股篤加國小60周年校慶，共同種下16棵黃花風鈴木，花語是「再回來的幸福」。記者吳淑玲／翻攝
台南市七股篤加國小60周年校慶，共同種下16棵黃花風鈴木，花語是「再回來的幸福」。記者吳淑玲／翻攝

台南市七股區篤加國小今天舉辦60周年校慶，因全庄頭都姓邱，為全國最大單一血緣型單姓聚落，從清乾隆開基祖邱乾成定居至今已經繁衍至第12代，目前最高輩是第6代邱連棟高齡98歲，篤加國小校長黃國峯說，篤加社區凝聚力強，曾經全校學生都姓邱，且都是親戚，甚至同學差二、三代，要叫姑姑、叔公。

但隨著少子化，開放外區學生就讀，已不復見了，目前全校70名學生，21名在地邱姓學生，其餘49人來自將軍、佳里及七股等外姓氏，但仍教導篤加精神及歷史，讓文化傳承下去。

黃國峯說，篤加另一個特色是土地至今沒有分割，這是祖先的交代，因此造就篤加人每一代都會交代子女要打拚，篤加開基祖邱乾成早年買魚苗養魚做買賣，邱家後代幾乎也都遺傳商業頭腦，校友中少有公職人員，多是自己創業的「董事長」特別多。

篤加國小60周年校慶籌委會主委就是凱士士股份有限公司邱俊雄董事長，邱俊雄不僅擔任籌備會主任委員，也號召熱心的校友捐贈經費，學校邀請第一屆校友代表（今年73歲）今天種下16棵黃花風鈴木。校長黃國峯說，黃花風鈴木的花語是「再回來的幸福」，期許各位校友在每逢花開的時候，能再回來看看母校，第一屆校友交接給第61屆校友，期許再守護篤加國小下一個60年。

今天表揚特殊貢獻獎邱俊雄、邱奇聲及邱連棟等3人，都是學校成立時出錢出力，其中邱奇聲曾任台南縣議會第2屆至9屆縣議員，擔任民代長達30多年，輩份最高的邱連棟曾任村長，靠著他協調篤加國小2公頃校地，從私有地全部登記給篤加文衡殿，才能夠順利設校。

另也表揚邱金春、邱平哲、邱平陽、邱平裕及眼科醫院院長邱崑助等16位傑出校友及邱英共、邱秩明、邱炳貴等多位校友楷模；另外金曲獎台語最佳演唱創作歌手嚴詠能生前為篤加國小創作的「牛奶魚」歌，牛奶魚就是虱目 魚，是七股篤加重要的產業，學生努力練唱，用國台語交織領唱，唱出在地產業的願景。

台南市長黃偉哲到場頒發篤加國小第一屆傑出校友獎、校友楷模獎、杏壇芬芳獎等。黃偉哲表示，60是個特別的數字，結婚60年稱為「鑽石婚」，人活到60歲稱為「一甲子」，篤加國小已經走到第60年了，希望能繼續穩健地朝「百年樹人」的目標邁進。立法委員郭國文也到場祝賀，佳里警分局協助維持秩序及交通宣導。

台南市七股篤加國小60周年校慶，共同種下16棵黃花風鈴木，花語是「再回來的幸福」。記者吳淑玲／翻攝
台南市七股篤加國小60周年校慶，共同種下16棵黃花風鈴木，花語是「再回來的幸福」。記者吳淑玲／翻攝

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